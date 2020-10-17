Украина планирует до 10 ноября открыть еще два КПВВ (контрольные пункты въезда – выезда) на линии разграничения на Донбассе – около Счастья и Золотого. А также готовится к новому разведению войск – речь идет о 4 направлениях.

О ближайших планах украинских властей на Донбассе рассказал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет Укринформ .

Это произошло 16 октября во время телемоста Вашингтон – Киев, организованного по инициативе Института мира США, а участвовали посольство Украины в США и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Важно Включение особого статуса Донбасса в Конституцию – путь к потере суверенитета, – Резников

Новые КПВВ на Донбассе

Сейчас в Луганской области существует только один пешеходный переход через линию разграничения между оккупированными и подконтрольными украинскому правительству территориями – это Станица Луганская (впрочем, с 15 по 31 октября проход через КПВВ закрыт).

Единственный пункт пересечения линии разграничения в Луганской области для автотранспорта (КПВВ "Золотое") закрыли еще в 2016 году. Чтобы исправить эту ситуацию, Киев готов открыть два КПВВ.

Сегодня готовим к открытию – надеюсь, до 10 ноября – два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже,

– рассказал Резников.

Новое разведения сил

По состоянию на 16 октября определены места 4 пунктов возможного разведения сил и средств, как заверил Резников (о согласовании 4-х участков договорились на заседании ТКГ еще 2 сентября), и еще 19 зон для гуманитарного разминирования.

Но точку в этих вопросах не поставили, потому что Россия "несколько блокирует" переговоры в Трехсторонний контактной группе. Особенно по обмену удерживаемыми лицами. Претензия у РФ все та же: выборы на оккупированных территориях.

Украина не должна ждать, когда появится "добрая воля" в Кремле. Мы должны двигаться в собственном формате, строя свой, собственный, ландшафт,

– подытожил Алексей Резников.