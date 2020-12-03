После президентских выборов в США Китай пытается повлиять на потенциальных сотрудников администрации нового президента. Американская контрразведка уже проводит с ними разъяснительную работу.

Что заявила контрразведка США

Необходимо, чтобы новоизбранный президент США Джо Байден имел доступ к секретным брифингам разведки. Об этом заявил директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина, сообщает Интерфакс-Украина.

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Сейчас мы наблюдаем, что запланированный и предсказуемый всплеск переориентации Китаем кампании своего влияния ведется на членов администрации избранного президента Джо Байдена,

– сказал Эванина.

По его словам, контрразведка сейчас "работает на стороне не только членов новой администрации, но и тех, кто находится рядом с ними".

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы новая администрация поняла, что такое влияние, как оно выглядит, каково оно на вкус, каково оно на ощупь", – подчеркнул чиновник.

Помощник генпрокурора по нацбезопасности Джон Демерс призвал администрацию Байдена сохранять бдительность в отношении угроз иностранного влияния. Чиновник подчеркнул, что масштабы китайского влияния не были "раскрыты публично, как это, вероятно, будет в ближайшие годы".

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США планируют усилить экономическое давление на Китай

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что государство планирует одобрить новые меры экономического воздействия на Китай. Соответствующие заявления могут быть сделаны "в ближайшие дни и недели".

По словам чиновника из-за бездействия предыдущих американских администраций, которые не обращали внимания на "вызовы" со стороны Китая, "миллионы рабочих мест были потеряны за последние 20 лет".