Более 50 бывших сотрудников разведки США убеждены, что Россия стоит за публикацией в СМИ компромата на Хантера Байдена. Речь идет о личной переписке сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

Заявление разведки США

Экс-директоры Центрального разведывательного управления США Майкл Хайден и Джон Бреннан, экс-глава Пентагона Леон Панетта и другие убеждены, что именно Россия причастна к публикации компромата на Хантера Байдена. Об этом сообщает Politico.

Появление на политической арене в США электронных писем, вероятно, принадлежащих сыну вице-президента США Байдена Хантеру, большинство из которых касаются периода, когда он работал в руководстве украинской газовой компании Burisma, имеет все классические знаки информационной кампании России,

– говорится в заявлении.

В России по состоянию на 21 октября не отреагировали на заявления бывших сотрудников разведки США.

Что известно о скандальной переписке

Статья, которую обнародовало издание New York Post от 14 октября, основывалась на копиях электронных писем, якобы полученных с оставленного Джо Байденом ноутбука.

В материале утверждалось, что Хантер Байден знакомил своего отца, который тогда еще занимал пост вице-президента США, с бизнесменами из Украины. Упоминается в частности Вадим Пожарский.

В другом письме, уже с мая 2014 года, Пожарский спрашивает у Хантера Байдена: "Как вы можете использовать свое влияние (в пользу Burisma – 24 канал)".

Заметим, что в статье назывались два источника, оба из которых ранее работали с действующим президентом США Дональдом Трампом. Так, бывший адвокат Руди Джулиани сказал The New York Times, что передал копии писем New York Post, потому что другие издания "опровергли бы их еще до того, как опубликуют".