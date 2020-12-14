Служба внешней разведки в 2020 году за деньги налогоплательщиков закупила 44 автомобиля премиум-класса. Их стоимость составила 38,5 миллиона гривен. При этом цена некоторых автомобилей превышает 1,5 миллиона гривен за единицу.

В целом в 2020 году внешняя разведка объявляла тендер на Prozorro 13 раз. Об этом со ссылкой на данные Transparency International Ukraine информирует "5 канал".

Ранее Минобороны и Генштаб ВСУ решили закупить престижные внедорожники на несколько миллионов

Какие именно машины приобрели разведчики:

7 Renault Duster по 598,5 тысяч гривен за каждый. Общая сумма составила 4 миллиона 189 тысяч гривен.

Также Служба внешней разведки 2 раза объявляла тендер на закупку Toyota Corolla. Сначала приобрели 6 машин этой марки за 3 миллиона 419 тысяч гривен. Впоследствии – еще 4 таких автомобиля на 2 миллиона 279 тысяч.

Также в этом году разведчики купили 5 Toyota Camry почти по миллиону каждая, в общем заплатив из бюджета еще 4 миллиона 999,5 тысяч грн.

Автопарк разведчиков пополнился еще и 3 авто, стоимость которых превысила миллион гривен, а это – Skoda Superb. За них в целом заплатили 3 миллиона 088,5 тысяч гривен.

В общем, в 2020 году государственные учреждения приобрели около 3 000 автомобилей на сумму 1,5 миллиарда гривен.

Заметим, что ранее ГБР пополнило свой автопарк Land Cruiser и 5 внедорожниками. Все эти машины 2020 года выпуска и стоят более 1 миллиона гривен.