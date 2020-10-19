На предупреждение чрезвычайной ситуации с затоплением шахт в Луганской области выделили 14 миллионов гривен. Однако до места назначения деньги не дошли – их поделили между собой чиновники и владельцы фирм.

О подозрении сообщили двум чиновникам и двум директорам предприятий. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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В частности подозрение объявили:

исполняющему обязанности генерального директора ГП "Первомайскуголь";

директору обособленного подразделения шахты – ОП "Шахта "Золотое";

директорам двух коммерческих компаний.

Критическая ситуация была на "Шахте "Золотое"

В 2017 году в Первомайско-Стахановском угледобывающем регионе Луганской области сложилась критическая ситуация с затоплением шахт. Больше всего пострадали шахты "Первомайская" и "Голубовская" на оккупированной территории. Еще с 2015 года в них не откачивали воду. Из-за гидравлической связи значительно поднялся уровень воды на шахте "Золотое".

В 2018 году Кабмин выделил деньги, чтобы уладить ситуацию. Распорядителем этих средств определили именно "Первомайскуголь".

Деньги осели на счетах частных компаний

Однако руководство этого госпредприятия распорядилось по-своему.

Из 33 миллионов гривен из государственного бюджета, фактически перечисленных "Первомайскуголь" своему же структурному подразделению, при посредничестве двух частных компаний незаконно переплачено более 14 миллионов, осевших на счетах частных компаний. Хищение еще почти 3,5 миллиона удалось предотвратить,

– сообщили в НАБУ.

Цены на отдельные материалы умножили на два, а часть работ, которые оплатили, так и не выполнили. САП и НАБУ занимаются этим делом с января 2019 года.