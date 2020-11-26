В Харькове продлили срок расследования дела о хищении бюджета города. Фигурантом производства является городской глава Геннадий Кернес.

Что известно о деле

Расследование продолжается еще с 2019 года. Об этом свидетельствует постановление Киевского районного суда Харькова, сообщает Depo.Харьков.

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Следователь отметил, что приближенные к Кернесу люди, при содействии мэра, разворовывали бюджетные деньги. При этом они использовали открытые в Чехии фирмы. Предприятия поставляли трубы победителям тендеров, которые искусственно завышали цены. Схема нанесла значительный ущерб бюджету.

Во время досудебного расследования правоохранители осмотрели онлайн-ресурсы публичных закупок, а также документы фирм ООО "ТРЕК ЛАЙН", ООО "Постулат ХХ", ООО "ВСС-Систем". Кроме того, назначили экспертизы. Правда, о подозрении никому не сообщили.

Срок досудебного расследования продлили еще на год – до 23 ноября 2021 года. По словам следователя, нужно завершить экспертизу и допросить свидетелей.

Обратите внимание! Кернес сейчас находится в немецкой клинике "Шарите". Туда был госпитализирован в сентябре из-за осложнения коронавируса.

Почему к делу может быть причастен Кернес и окружение

По информации издания, чиновники харьковской мэрии и их родственники активно регистрировали фирмы в Чехии. В частности, родные работников Департамента строительства и дорожного хозяйства, главы этого ведомства Владимира Чумакова и городского главы Геннадия Кернеса.

Так, дочь Чумакова и пасынок Кернеса Родион Гайсинский являются совладельцами фирмы в Чехии – Inter Tech Praha s.r.o. Предприятие создали в 2017 году, а Алина Чумакова и Гайсинский стали причастными к ней в 2018.

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Фирма поставляет трубы в Украину, в частности, для вышеупомянутого ООО "ВСС-Систем". Учредителями этой фирмы были Нелли Ушакова и Александр Жовтобрюх. Последний работал заместителем начальника управления дорожного хозяйства департамента Чумакова.

К слову, "ВСС-Систем" получило на тендерах 21 миллион гривен в департамент Чумакова и еще 5 миллионов в КП "Харьковводоканал".

В деле фигурируют еще 2 чешские фирмы:

Parmus Nova s.r.o. Она записана уже на Жовтобрюха.

Prof Materials s.r.o. Записана на жену директора департамента Ольгу Чумакову.

СМИ утверждают, что фирма также поставляет товары в Украину. Ее контрагентом является ООО "Трек лайн", которая, кстати, получает подряды от харьковских коммунальных предприятий.

Сейчас они ожидают подписания договора с КП "Дорремстрой", которое подчинено Чумакову.

Важно! Чешские фирмы не являются производителями. Они лишь "прокладки", с помощью которых нагоняют стоимость на товары.