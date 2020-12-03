Эксперты Североатлантического альянса обнародовали свои рекомендации по реформированию одного из самых мощных военно-политических блоков мира. Рекомендации получили название "НАТО 2030: Объединены для новой эры", отдельная глава в них – посвящена России.

В соответствующем докладе Альянса говорится о том, что по экономическим и социальным показателям Россия – страна в упадке. Однако несмотря на это она доказала, что способна на территориальную агрессию и, вероятно, останется главной угрозой НАТО в ближайшем десятилетии. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Неоднократно об этом напоминал и избранный президент США Джо Байден. Он является сторонником коллективных действий в сфере безопасности, поэтому стоит ожидать усиления не только внешней политики Соединенных Штатов, но и совместных шагов НАТО в противодействии агрессии Кремля.

"Америка вернулась и готова лидировать в мире, а не отходить от него. Мы снова готовы сесть во главе стола и противостоять нашим соперникам и не отказываться от наших союзников, готовы отстаивать наши общие ценности", – сказал избранный президент США.

Формат реагирования на агрессию России

Однако пока Байден ждет инаугурации и формирует команду, эксперты НАТО уже предложили шаги, которые дали бы понять Кремлю, что выбранная им агрессивная политика получит достойный ответ. В соответствующих рекомендациях Альянса отмечено, что НАТО необходимо развивать содержание своей двойной стратегии, чтобы увеличить ее постоянную эффективность.

"Альянс должен рассмотреть динамический формат реагирования, который предусматривает увеличение цены агрессии России. Например, скоординировать усиление, а не возобновление санкций в зависимости от поведения России и разоблачать ее скрытую деятельность в Украине. В то же время – поддерживать политические контакты для переговоров по контролю над оружием и мерам по снижение рисков", – говорится в докладе "НАТО 2030: Объединены для новой эры".



Эксперты НАТО предложили шаги относительно ответа Кремлю / Скриншот с видео

Противостояние угрозам НАТО

Еще одной угрозой называют Китай, который набирает военную мощь и стремится влиять на перераспределение сил в мире. Для того, чтобы противостоять двум мощным угрозам в НАТО задумались над коренными реформами.

В своем докладе эксперты НАТО предоставили аж 138 предложений относительно изменений. В частности относительно ограничения права вето государств-членов – это ускорит принятие решений и улучшит политическое взаимодействие.

Это помогло бы решить проблемы, которые в НАТО создает для Украины Венгрия. Впрочем пока коренные реформы – на стадии обсуждения всех участников.

Усиление сотрудничества с Украиной

От позиции США будет зависеть и потенциальное членство Украины. После потерянного в 2008 году при президентстве Джорджа Буша шанса – Украина получила еще один, ведь в докладе эксперты НАТО посоветовали усиливать сотрудничество с Украиной. Министр обороны Андрей Таран надеется получить план действий относительно членства уже в 2021 году. Однако к соответствующим заявлениям относятся скептически специалисты.

Политическая турбулентность и неопределенность в Украине почти так же ставит на небольшую паузу стремление НАТО приблизить нас к себе,

– отметил руководитель "Украинской ассоциации американистики" Макар Таран.

Помощь Альянса – это прежде всего об усилении обороноспособности Украины. В то же время от сотрудничества с НАТО Киев получает еще один очень важный бонус. По словам Макара Тарана, взаимодействие является важным психологически, ведь оно "даст минимальный ресурс для невозврата назад".



Помощь Альянса по усилению обороноспособности Украины / Фото Укринформ

Справедливо отметить, что НАТО тоже нуждается в Украине, ведь государство расположено между НАТО и Россией. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, чтобы сдерживать агрессию с помощью Украины как государства, нужно чтобы в Украине была боеспособная армия.

Однако не менее важным аспектом, чем развитие войска, является политическая стабильность в государстве. Ведь оборонные программы Украина реализует лучше, в частности, с 2019 года Украина планирует войско и руководит им по стандартам НАТО.

В 2020 году внедряет структуры и комплектование по стандартам Альянса, а уже в 2021 году планируют начать переход на вооружение, которое свойственно Альянсу.

Противостояние угрозам НАТО: смотрите видео 24 канала