В Институте национальной памяти и Музее Революции Достоинства отреагировали на обыски, которые правоохранители проводили в комплексе 19 ноября. Там считают, что такие действия правоохранителей являются политическим заказом.

Отдельно в УИНП обращают внимание на то, что обыски почему-то решили провести в канун очередной годовщины событий на Майдане. Об этом сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти.

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Там говорят, что со стороны музея и Украинского института национальной памяти не было никакого препятствия следственным действиям. Более того – часть из изъятых документов были в свободном доступе, а музей был готов их предоставить в ответ на обычный запрос.

Также смущает, что следователи выбрали именно этот момент для проведения обысков, ведь они произошли непосредственно перед Днем Достоинства и Свободы и годовщиной событий на Майдане. Этим однозначно воспользуются антиукраинские силы, которые пытаются дискредитировать Революцию Достоинства,

– отметил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Как пояснил юрист музея Дмитрий Цвитненко, основанием для проведения обыска было постановление Голосеевского районного суда. Оно обжалованию не подлежит.

Что говорят в Музее Революции Достоинства об обвинении

Там отмечают: музей не является инициатором строительства мемориального комплекса. По словам представителей музея, Кабинет Министров в постановлении 2018 года определил музей заказчиком строительства Мемориала Героев Небесной Сотни.

На этом основании через процедуру публичных закупок был избран генподрядчик и заключен соответствующий с ним договор на строительство.

"После этого по представлению Генпрокуратуры Печерским райсудом был наложен арест на земельные участки, который продолжается до сих пор, что делает невозможным строительство мемориала. Мы неоднократно и регулярно обращались в Офис генерального прокурора, ГБР и Кабмин с объяснением, что дальнейшее затягивание строительства приведет к потере бюджетных средств", – пояснили в музее.

Там также добавили: уплата аванса была предусмотрена постановлением Кабинета Министров. В то же время генподрядчик обязан закупить липы, которые должны быть высажены на аллее, и гранит для строительства мемориала.

"События с обысками и уголовным производством выглядят сюрреалистично. Сначала нашему музею не дали построить Мемориал Героям Небесной Сотни, арестовав участок, а теперь обвиняют, что мы его не построили, а средства, мол, исчезли. Действия в канун Дня Достоинства и Свободы воспринимаем как политический заказ заткнуть рот мощном площадке критического осмысления нашей сложной истории", – считает гендиректор Национального музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

Обыски в Музее Революции Достоинства: коротко о главном