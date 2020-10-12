Проблемы Крыма не существует, – Кремль прокомментировал заявление Зеленского о мирном соглашении
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным о мирном соглашении. Зеленский верит, что таким образом вернет оккупированные Крым и Донбасс.
Как на заявление Зеленского отреагировали в Кремле
Россия якобы прилагать усилия, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока. Однако вопрос Крыма в Кремле не рассматривают. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
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Главное – урегулировать проблему Донбасса. Проблемы Крыма не существует. Она не может существовать в рамках отношений России и каких-то стран,
– подчеркнул Песков.
На вопрос журналистов, предусматривает ли урегулирование ситуации на Донбассе возвращения этой территории под контроль Украины, Песков ответил: "Читайте минские договоренности".
О каком заявлении Зеленского идет речь
В последнем интервью Зеленский заявил, что надеется заключить с Путиным мирное соглашение о возвращении Крыма и Донбасса. Однако, по словам президента, для этого Украине нужна поддержка всего мира.