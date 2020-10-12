Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным о мирном соглашении. Зеленский верит, что таким образом вернет оккупированные Крым и Донбасс.

Как на заявление Зеленского отреагировали в Кремле

Россия якобы прилагать усилия, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока. Однако вопрос Крыма в Кремле не рассматривают. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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Главное – урегулировать проблему Донбасса. Проблемы Крыма не существует. Она не может существовать в рамках отношений России и каких-то стран,

– подчеркнул Песков.

На вопрос журналистов, предусматривает ли урегулирование ситуации на Донбассе возвращения этой территории под контроль Украины, Песков ответил: "Читайте минские договоренности".

Обратите внимание! Минские договоренности приняли еще в 2014 году. Они предсказывает урегулирования ситуации на Донбассе. Для этого Украина и Россия должны проявить добрую волю. Украина прекратила огонь, однако Россия – нет.

О каком заявлении Зеленского идет речь

В последнем интервью Зеленский заявил, что надеется заключить с Путиным мирное соглашение о возвращении Крыма и Донбасса. Однако, по словам президента, для этого Украине нужна поддержка всего мира.