МИД Украины выразило протест из-за "провокационного указа" президента России Владимира Путина о признании "документов" жителей оккупированных украинских территорий Донбасса. Россия теперь не будет требовать украинские документы от посетителей со стороны "ЛНР" и "ДНР".

6 ноября в РФ обнародовали указ Путина, которым кремлевский лидер пытается легализовать незаконную выдачу российских документов в ОРДЛО. На это отреагировали в украинском МИД.

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Скандальные указы Путина о российских документах и Донбассе

В указе Владимира Путина от 2017 года идет речь о предоставлении жителям оккупированных территорий Украины российского гражданства в упрощенном порядке. Однако чтобы жители ОРДЛО могли заехать на территорию России, они должны показать пограничникам украинские документы.

Теперь Путин отменяет это требование, поэтому для въезда в РФ достаточно иметь только "документы" оккупационных администраций "ЛНР" и "ДНР" (напомним, по состоянию на июнь 2020 российский паспорт получили более 200 000 жителей оккупированных украинских территорий Донбасса).

Как отреагировали в МИД Украины на "провокационный указ" Путина

Такие шаги Кремля являются очередным элементом российской агрессии против суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Более того, такие действия откровенно свидетельствуют о том, что РФ хочет продолжать войну против Украины – как вооруженными, так и юридическими методами.

Решение Путина противоречит минским договоренностям и идет вразрез с усилиями, прилагаемыми в рамках ТКГ и нормандского формата.

В МИД подчеркнули: решение властей России о "признании документов и регистрационных знаков" и "упрощенный порядок" предоставления гражданства РФ жителям ОРДЛО украинская сторона (вместе с международными партнерами) не признает.

МИД Украины:

Требует, чтобы Россия немедленно отменила все агрессивные решения в отношении Украины;

Выражает решительный протест российской стороне с передачей соответствующей ноты

Призывает международных партнеров осудить действия РФ и нажать на нее даже санкциями (этот вопрос поднимут в ООН, ОБСЕ и Совете Европы).