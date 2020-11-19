Вызывает некоторое удивление, – реакция Минкульта на обыски в Музее Революции Достоинства
В Министерстве культуры отреагировали на обыски в Музее Революции Достоинства, которые правоохранители провели 19 ноября. В ведомстве призвали силовые органы к прозрачному расследованию.
В Минкульте не понимают, почему обыски провели именно сейчас
Правоохранителей попросили действовать оперативно и беспристрастно, учитывая общественную важность вопроса. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Министерства культуры.
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Вызывает некоторое недоумение проведение следственных действий в Национальном музее Революции Достоинства накануне Дня Достоинства и Свободы, особенно с учетом того, что решение суда о проведении обыска было принято еще 2 ноября 2020 года,
- отметили в министерстве.
Что известно о резонансных обысках в Музее
- 19 ноября в Музей Революции Достоинства пришли с обысками сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ.
- Об этом работники музея сообщили на своей странице в фейсбуке.
- В СБУ отметили, что расследуют дело о присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.
- Должностных лиц мемориального комплекса подозревают в хищении денег, которые выделили на реконструкцию Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни. Так объяснили свои действия в Службе безопасности.
Как отреагировали на обыски в Офисе президента?
В ОПУ удивлены, что обыск в Музее Революции Достоинства провели именно накануне годовщины событий на Майдане. Такое решение не способствует установлению согласия в стране, отметили в главы государства. События вокруг Музея Революции Достоинства должны закончиться четким юридическим заключением.
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