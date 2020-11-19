В Министерстве культуры отреагировали на обыски в Музее Революции Достоинства, которые правоохранители провели 19 ноября. В ведомстве призвали силовые органы к прозрачному расследованию.

В Минкульте не понимают, почему обыски провели именно сейчас

Правоохранителей попросили действовать оперативно и беспристрастно, учитывая общественную важность вопроса. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Министерства культуры.

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Вызывает некоторое недоумение проведение следственных действий в Национальном музее Революции Достоинства накануне Дня Достоинства и Свободы, особенно с учетом того, что решение суда о проведении обыска было принято еще 2 ноября 2020 года,

- отметили в министерстве.

Что известно о резонансных обысках в Музее

19 ноября в Музей Революции Достоинства пришли с обысками сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ.

Об этом работники музея сообщили на своей странице в фейсбуке.

В СБУ отметили, что расследуют дело о присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Должностных лиц мемориального комплекса подозревают в хищении денег, которые выделили на реконструкцию Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни. Так объяснили свои действия в Службе безопасности.