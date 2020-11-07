Победу на президентских выборах в США приобретает Джозеф Байден. На это уже отреагировал ряд мировых лидеров. Так, первым с победой Байдена на президентских выборах уже поздравил премьер Канады Джастин Трюдо.

Реакцию мировых лидеров и международных организаций на результаты выборов в США – читайте в материале-подборке 24 канала.

Важно Выборы президента США: Байден получил окончательную победу

Европарламент

Лидер "Европейской народной партии" в Европарламенте Манфред Вебер поздравил Байдена с победой. Политик отметил, что для трансатлантического партнерства нужен перезапуск отношений ЕС и США.

Вебер добавил, что теперь с нетерпением ждет официальных результатов выборов.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский тоже присоединился к поздравлениям Байдена.

Поздравляю, Джо Байден. Украина оптимистично смотрит на будущее стратегического партнерства со США,

– написал глава Украины.

Зеленский отметил, что страны всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Поэтому, по словам президента, дружба США и Украины будет только крепче.

Канада

Трюдо поздравил с победой не только Байдена, но и Камалу Харрис, которая станет госсекретарем США.

"Наши две страны являются близкими друзьями, партнерами и союзниками. Мы разделяем отношения, которые являются уникальными на мировой арене. Я с нетерпением жду сотрудничества с вами обоими", – написал в твиттере Трюдо.

Хиллари Клинтон

Вслед за Трюдо на победу Байдена среагировала бывшая госсекретарь и экс-кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

"Избиратели высказались и выбрали Джо Байдена и Камалу Харрис нашими следующими президентом и вице-президентом", – написала Клинтон в твиттере.

Это билет, который изменит историю, отказ от Трампа и новая страница для Америки. Спасибо всем, кто помог осуществить это. Вместе вперед,

– добавила Клинтон.

Камала Харрис

Сама же будущая госсекретарь США написала в твиттере, что "эти выборы – это гораздо больше, чем Джо Байден или я. Это о душе Америки и нашей готовности бороться за нее. Нам предстоит много работы. Начнем".

Помимо поздравления в сети, Харрис опубликовала видео, где она по телефону поздравляет Байдена с победой.

Кстати, очень трогательно поздравил свою жену муж Харрис Дугласс Эмхофф.

Горжусь тобой,

– написал Эмхофф в твиттере.

Германия

"Хорошо, что наконец у нас есть четкие цифры. Мы надеемся на сотрудничество со следующим правительством США. Мы хотим инвестировать в наше сотрудничество для нового трансатлантического начала, нового соглашения", – написал в сети глава МИД Германии Гайко Маас.

Великобритания

К поздравлениям в адрес Байдена присоединился и глава британского правительства Борис Джонсон.

Португалия

"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с новой администрацией США для укрепления трансатлантических отношений и сотрудничества в глобальных вопросах, таких как изменение климата, защита демократии и международная безопасность", – написал в сети глава парламента Португалии Антонио Коста.



Предварительные результаты выборов президента США / Инфографика 24 канала

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