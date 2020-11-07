Как реагирует мир на победу Байдена на выборах в США
Победу на президентских выборах в США приобретает Джозеф Байден. На это уже отреагировал ряд мировых лидеров. Так, первым с победой Байдена на президентских выборах уже поздравил премьер Канады Джастин Трюдо.
Реакцию мировых лидеров и международных организаций на результаты выборов в США – читайте в материале-подборке 24 канала.
Важно Выборы президента США: Байден получил окончательную победу
Европарламент
Лидер "Европейской народной партии" в Европарламенте Манфред Вебер поздравил Байдена с победой. Политик отметил, что для трансатлантического партнерства нужен перезапуск отношений ЕС и США.
Вебер добавил, что теперь с нетерпением ждет официальных результатов выборов.
Украина
Президент Украины Владимир Зеленский тоже присоединился к поздравлениям Байдена.
Поздравляю, Джо Байден. Украина оптимистично смотрит на будущее стратегического партнерства со США,
– написал глава Украины.
Зеленский отметил, что страны всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Поэтому, по словам президента, дружба США и Украины будет только крепче.
Канада
Трюдо поздравил с победой не только Байдена, но и Камалу Харрис, которая станет госсекретарем США.
"Наши две страны являются близкими друзьями, партнерами и союзниками. Мы разделяем отношения, которые являются уникальными на мировой арене. Я с нетерпением жду сотрудничества с вами обоими", – написал в твиттере Трюдо.
Хиллари Клинтон
Вслед за Трюдо на победу Байдена среагировала бывшая госсекретарь и экс-кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.
"Избиратели высказались и выбрали Джо Байдена и Камалу Харрис нашими следующими президентом и вице-президентом", – написала Клинтон в твиттере.
Это билет, который изменит историю, отказ от Трампа и новая страница для Америки. Спасибо всем, кто помог осуществить это. Вместе вперед,
– добавила Клинтон.
Камала Харрис
Сама же будущая госсекретарь США написала в твиттере, что "эти выборы – это гораздо больше, чем Джо Байден или я. Это о душе Америки и нашей готовности бороться за нее. Нам предстоит много работы. Начнем".
Помимо поздравления в сети, Харрис опубликовала видео, где она по телефону поздравляет Байдена с победой.
Кстати, очень трогательно поздравил свою жену муж Харрис Дугласс Эмхофф.
Горжусь тобой,
– написал Эмхофф в твиттере.
Германия
"Хорошо, что наконец у нас есть четкие цифры. Мы надеемся на сотрудничество со следующим правительством США. Мы хотим инвестировать в наше сотрудничество для нового трансатлантического начала, нового соглашения", – написал в сети глава МИД Германии Гайко Маас.
Великобритания
К поздравлениям в адрес Байдена присоединился и глава британского правительства Борис Джонсон.
Португалия
"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с новой администрацией США для укрепления трансатлантических отношений и сотрудничества в глобальных вопросах, таких как изменение климата, защита демократии и международная безопасность", – написал в сети глава парламента Португалии Антонио Коста.
Предварительные результаты выборов президента США / Инфографика 24 канала
Президентские выборы в США: коротко о главном
- 3 ноября было финальным днем голосования на президентских выборах в США.
- До этого граждане могли голосовать досрочно. Такой метод был достаточно эффективным из-за пандемии коронавируса в мире и высокого уровня заболеваемости в самих Соединенных Штатах. Свой выбор люди могли осуществить по почте или на участках, впрочем, избегая скопления людей.
- Заметим, что досрочно на выборах проголосовали и главные кандидаты в президенты – действующий американский лидер, консерватор Дональд Трамп и его оппонент, демократ Джо Байден.
- Победу на выборах одержал Джо Байден, сообщил ряд американских СМИ по результатам подсчета голосов выборщиков.
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