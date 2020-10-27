Офис Президента 27 октября отреагировал на решение Окружного административного суда города Киева вычеркнуть из госреестра информацию об Артеме Сытнике как директоре НАБУ. У Зеленского говорят, что это решение будет обжаловано.

В Офисе Президента напомнили, что исключительный перечень оснований для увольнения директора НАБУ содержится в действующем законодательстве. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

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Как у Зеленского отреагировали на решение ОАСК относительно Сытника

В ОП говорят, что решение Окружного админсуда Киева "вызвало беспокойство в обществе и стало основанием для очевидных спекуляций". Там уверяют, что это решение не окончательное .

. У Зеленского, в частности, отметили, что НАБУ как было, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом.

Отдельно в заявлении Офиса Президента отметили, что перечень оснований для увольнения директора НАБУ может быть изменен только по решению Верховной Рады, а не суда.

Обратите внимание! Относительно решения Конституционного суда, в Зеленского отметили, что оно является окончательным и не подлежит обжалованию. В ОП ожидают, что некоторые положения закона будут скорректированы согласно Конституции.

"Для народных депутатов существует объективная необходимость пересмотреть положения закона о НАБУ, подкорректировав их с учетом на конституционные нормы. Надеемся, что народные избранники не будут затягивать этот процесс", – надеются в ОПУ.

Скандальное решение ОАСК по Сытнику: что надо знать

Суд одобрил отдельное постановление, в котором обязал Минюст вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ. Однако в Минюсте отметили, что не изымут из реестра данные о Сытнике, потому что у министерства нет таких полномочий.

ОАСК также направил в ГБР указание открыть уголовное дело о невыполнении решения КС Сытником. Поэтому суд дал Сытнику 1 месяц, чтобы уйти с должности.

К слову, ранее КСУ признал неконституционным назначение Сытника на должность директора НАБУ. Мол, назначая его, пятый президент Петр Порошенко превысил свои полномочия.

В НАБУ назвали решение ОАСК ангажированным и абсурдным. Поэтому он будет продолжать выполнять свои полномочия.

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