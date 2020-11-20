Накануне Минкульт обнародовал лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Пользователи соцсетей уже тщательно присмотрелись к рисунку: одним он понравился, другие – откровенно недовольны выбранным вариантом.

Заметим, что до объявления победителя конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба длился месяц. Интересно, что участие в нем принимал даже эксминистр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет, о чем признался в своих соцсетях. Впрочем, обо всем по порядку. Как в соцсетях реагируют на выбранный Минкультом эскиз большого Государственного Герба Украины – читайте в материале 24 канала.

Это интересно Шквал критики вокруг эскиза Государственного Герба: эксперты объяснили важные нюансы

Что известно о победившем эскизе

Это – проект Алексея Кохана. Он содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского Государства Владимира Великого, то есть малый Государственный Герб.

Лучшей работу признали специалисты по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведению. Во главе жюри был автор Малого герба Андрей Гречило.

Теперь Минкульт должен подготовить проект закона "О государственных символах". Документ будет направлен на рассмотрение парламента. Если нардепы проголосуют за – эскиз официально утвердят, как большой Государственный Герб.



Эскиз большого Государственного Герба Украины / Фото из соцсетей Александра Ткаченко

Как на эскиз большого Государственного Герба отреагировали в сети

Так, экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет признался, что сам участвовал в конкурсе.

"Я вхожу в группу, которая заняла в этом конкурсе 3 место. Второе место присуждено не было. Над созданием нашего варианта работало 12 человек, включая Ивана Турецкого, одного из создателей тризуба. Иван – известный геральдист и художник из Львова", – уточнил он .

Дубилет отметил, что не хотел бы казаться предвзятым, впрочем, считает, что архангел, изображенный на гербе эскиза-победителя, – лишний.

"В гербе, который занял первое место, одним из щитодержателей является архангел. Лично я считаю, что в светской стране на государственной символике не должно быть религиозных символов. Иван Турецкий нам рассказывал, как в свое время отбивался от пожеланий депутатов разместить на тризубе христианский крест. И, как мы знаем, отбился. Я считаю, что мы все должны быть ему за это благодарны", – подчеркнул он.

В свою очередь, журналист Алексей Братущак считает, что худшим в истории с Большим Государственным Гербом является обсуждение его в соцсетях.

Для общего развития набросал несколько вариантов гербов других стран. Чтобы уменьшить количество комментов, которые выдают невежество авторов. Что касается самого конкурса на лучший герб. По фоткам вижу, что там тоже с геральдистами как-то не сложилось. То депутат, то министр. У каждого свой вкус и безвкусицу,

– подытожил он.

В то же время бывший глава Института национальной памяти, а ныне – парламентарий Владимир Вятрович коротко прокомментировал эскиз:

Сначала "шлепками" по независимости. А теперь такое.

Как на большой Государственный Герб реагируют пользователи соцсетей

Люди не очень поняли выбор жюри, они взялись критиковать и "слишком печального льва" на изображении, и "белые носки" архангела, и его меч (якобы напоминающий меч Люцифера), а также то, что тот "топчется по национальному флагу".

Не понравились людям и "накрашенные когти льва", и сам вид эскиза в целом.

В соцсетях также начали придумывать свои варианты герба.

Варианты герба из соцсетей

Спонтанный флешмоб поддержала также Укрпочта и Театр на Подоле.