Байден победил на выборах в США: как реагируют соцсети
Джо Байден стал новым президентом Соединенных Штатов. Пользователи сети по-разному реагируют на его победу – кто-то радуется, другие – недовольны. Дональду Трампу дают советы, а Владимиру Путину советуют готовиться к войне.
Реакции на победу Байдена в гонке на пост президента США читайте в материале 24 канала.
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Пользователи отмечают, что Байден – новый президент, чтобы там не говорил Трамп. Уже бывшему главе государства также дают наставления и надеются, что он признает поражение.
Некоторые неудовлетворены результатами голосования.
У некоторых они вызывают противоречивые чувства, другие же считают победу Байдена замечательным дополнением хорошего дня.
В целом украинцы волновались о выборах в США, поскольку считают, что ситуация там влияет на весь мир, включая Украину.
Люди также пытаются спрогнозировать, что же теперь будет с Россией. А еще пишут свои советы Владимиру Путину.
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