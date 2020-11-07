Джо Байден стал новым президентом Соединенных Штатов. Пользователи сети по-разному реагируют на его победу – кто-то радуется, другие – недовольны. Дональду Трампу дают советы, а Владимиру Путину советуют готовиться к войне.

Реакции на победу Байдена в гонке на пост президента США читайте в материале 24 канала.

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Пользователи отмечают, что Байден – новый президент, чтобы там не говорил Трамп. Уже бывшему главе государства также дают наставления и надеются, что он признает поражение.

Некоторые неудовлетворены результатами голосования.

У некоторых они вызывают противоречивые чувства, другие же считают победу Байдена замечательным дополнением хорошего дня.

В целом украинцы волновались о выборах в США, поскольку считают, что ситуация там влияет на весь мир, включая Украину.





Люди также пытаются спрогнозировать, что же теперь будет с Россией. А еще пишут свои советы Владимиру Путину.

Обратите внимание! В Соединенных Штатах 3 ноября состоялся главный день голосования на президентских выборах. Однако люди имели возможность проголосовать и досрочно, причина – эпидемия коронавируса. Все детали о том, как проходили выборы, а также о его результатах читайте по ссылке.