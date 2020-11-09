Если пересчитать договоренности, достигнутые во время встречи "нормандской четверки" в Париже в 2019 году, можно сказать, что стороны их выполнили. И это является основой для новой встречи.

Заявление Резникова о парижских договоренностях

Как отметил в комментарии "Радио Свобода" вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, Украина почти реализовала вышеупомянутые договоренности.

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Об этом он сказал в ответ на вопрос о дедлайне для продвижения в переговорах, о котором в прошлом году заявлял президент Владимир Зеленский. Министр предположил, что речь шла о годе с момента Парижского саммита, хотя подчеркнул, что это лишь его предположение.

Меня спросили журналисты, что имел в виду президент Зеленский, когда говорил, что он берет год. Я говорил, что, наверное, по моему мнению, в частности договорившись 9 декабря с лидерами нормандского формата об определенном плане действий, который выписан в Парижском саммите, мы берем год на то, чтобы его реализовать. И мы почти его реализовали,

– сказал Резников.

Какие пункты договоренностей, по словам Резникова, реализовала Украина

Минская Трехсторонняя контактная группа определила 4 новых участка для разведения сил от линии разграничения, а также 19 мест для гуманитарного разминирования.

10 ноября планируют открыть 2 новых пункта пересечения линии разграничения.

Режим тишины продолжает работать, несмотря на нарушения.

"Если пересчитать договоренности в Париже, можно сказать, что стороны выполнили. И это является основанием для новой встречи", – отметил Резников.

Он добавил, но, в частности, на новой встрече в Берлине лидеры нормандского формата могут сесть и сказать: кое-что мы не сделали, поэтому давайте спросим у себя:

почему,

кто не приложил усилий,

кто, возможно, виноват,

поставили ли мы себе реальные планы,

или, возможно, мы где-то не доработали.

"И об этом все четверо поговорят – представители России, Украины, Германии и Франции", – предположил министр.

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Переговоры в нормандском формате: что известно

Последний раз переговоры с участием лидеров стран нормандской четверки прошли 9 декабря 2019 года в Париже. Это было первое такое мероприятие с 2016 года и третее в целом. Во время парижского саммита политики достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

О чем договорились участники парижского саммита в декабре 2019 года / Инфографика 24 канала

Следующая встреча должна была состояться в Берлине весной 2020 года. Однако из-за ситуации с коронавирусом переговоры осложнились и ее перенесли на более поздний срок. На когда именно – пока неизвестно.

Последний раз советники лидеров стран нормандского формата встречались 11 сентября. По словам главы ОПУ Андрея Ермака, в ходе переговоров делегации "прошлись" по всем пунктам, касающимся парижских договоренностей. В частности, обсудили доступ Красного креста на оккупированные территории и обмен пленными. Также стороны договорились, что режим тишины, который начал действовать 27 июля, будет продлен, несмотря на провокации.