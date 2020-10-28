В сентябре 2020 года реальная зарплата украинцев выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Наиболее ощутимо рост зафиксировали в Черновицкой, Херсонской и Закарпатской областях. Больше всего зарплата выросла в области здравоохранения, образования и сфере информации и телекоммуникаций.

Если сравнивать реальную зарплату в сентябре 2020 года и в этом же месяце прошлого года, то есть рост на 9,7%, а по сравнению с августом этого года – на 4,3%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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Средняя номинальная заработная плата штатных работников в сентябре по сравнению с августом текущего года увеличилась на 4,8%, а в годовом измерении (сентябрь-2020 к сентябрю-2019) выросла на 12,3%, то есть до 11 998 гривен.

Наибольший рост средней зарплаты в сентябре был

в Черновицкой области – на 18,4%;

Херсонской – на 18,2%;

Закарпатской – на 18%;

Тернопольской и Луганской – на 17,3%;

Черниговской – на 16,7%;

Ивано-Франковской – на 16,5%;

Кировоградской – на 15,5%.

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве – 17 253 гривен, самый низкий в Волынской области – 9 766 гривен.

В каких отраслях больше всего повысилась зарплата в сентябре

в здравоохранении – на 29,1%;

образовании – на 20,7%;

в сфере информации и телекоммуникаций – на 17,7%;

профессиональной, научной и технической деятельности – на 16,1%;

административного и вспомогательного обслуживания – на 13,8%;

в сфере госуправления и обороны, обязательного медицинского страхования – на 10,1%;

в сельском хозяйстве – на 10%;

строительстве – на 9,4%;

в сфере искусства, спорта и развлечений – на 8,8%;

операций с недвижимостью – на 8,6%;

финансовой и страховой деятельности – на 7,8%;

оптовой и розничной торговле – на 4,7%;

на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 3,6%.

В то же время зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 3,3%.

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