Реальная зарплата в сентябре выросла почти на 10%: статистика по областям и отраслям
В сентябре 2020 года реальная зарплата украинцев выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Наиболее ощутимо рост зафиксировали в Черновицкой, Херсонской и Закарпатской областях. Больше всего зарплата выросла в области здравоохранения, образования и сфере информации и телекоммуникаций.
Если сравнивать реальную зарплату в сентябре 2020 года и в этом же месяце прошлого года, то есть рост на 9,7%, а по сравнению с августом этого года – на 4,3%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
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Средняя номинальная заработная плата штатных работников в сентябре по сравнению с августом текущего года увеличилась на 4,8%, а в годовом измерении (сентябрь-2020 к сентябрю-2019) выросла на 12,3%, то есть до 11 998 гривен.
Наибольший рост средней зарплаты в сентябре был
- в Черновицкой области – на 18,4%;
- Херсонской – на 18,2%;
- Закарпатской – на 18%;
- Тернопольской и Луганской – на 17,3%;
- Черниговской – на 16,7%;
- Ивано-Франковской – на 16,5%;
- Кировоградской – на 15,5%.
Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве – 17 253 гривен, самый низкий в Волынской области – 9 766 гривен.
В каких отраслях больше всего повысилась зарплата в сентябре
- в здравоохранении – на 29,1%;
- образовании – на 20,7%;
- в сфере информации и телекоммуникаций – на 17,7%;
- профессиональной, научной и технической деятельности – на 16,1%;
- административного и вспомогательного обслуживания – на 13,8%;
- в сфере госуправления и обороны, обязательного медицинского страхования – на 10,1%;
- в сельском хозяйстве – на 10%;
- строительстве – на 9,4%;
- в сфере искусства, спорта и развлечений – на 8,8%;
- операций с недвижимостью – на 8,6%;
- финансовой и страховой деятельности – на 7,8%;
- оптовой и розничной торговле – на 4,7%;
- на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 3,6%.
В то же время зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 3,3%.
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