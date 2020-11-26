Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в 2020 году проверили декларации чиновников. Они обнаружили признаки уголовного нарушения в декларациях министров, их заместителей и судей.

В общем незаконные признаки нашли в декларациях 97 человек. Об этом говорится на сайте НАПК.

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Среди этих должностных лиц, в декларациях которых НАПК обнаружило признаки уголовного нарушения у:

5 министров текущего и бывшего правительств,

12 заместителей министров,

7 судей.

Все они имели право объяснить те или иные замечания НАПК, например, чтобы технические ошибки не учитывали как нарушение. Этим правом не воспользовались только 25 должностных лиц. Свои объяснения дали министры, народные депутаты и судьи.

Отойти от старой практики

Как пишут в агентстве, их приоритетами в этом году стало повышение качества полных проверок деклараций.

Для нас было принципиально важно отойти от старой практики агентства цепляться к "опечаткам" в декларациях для того, чтобы перейти к обнаружению реальных нарушений на миллионы гривен,

– говорится на сайте НАПК.

Для улучшения НАПК обеспечило следующие правила: