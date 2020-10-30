Премьер Шмыгаль пообещал, что уже 30 октября реестр е-деклараций вновь станет доступным, несмотря на решение Конституционного Суда. В ночь на сайте НАПК появилось соответствующее сообщение: "Доступ восстановлен".

Национальное агентство по предупреждению коррупции ( НАПК ) возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций, пишет 24 канал. Это произошло в ночь на 30 октября.

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В сообщении о возобновлении работы реестра говорится:

"В исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины от 29 октября 2020 № 1363-р доступ восстановлен".



Реестр деклараций возобновил работу / Скриншот сайта Назка

Денис Шмыгаль перед этим замечал, что электронное декларирование – это путь к прозрачности и добропорядочности чиновников. Поэтому Кабинет Министров по инициативе президента утвердил решение о возобновлении полноценной работы реестра деклараций.