Реестр е-деклараций на сайте НАПК вновь стал доступным
Премьер Шмыгаль пообещал, что уже 30 октября реестр е-деклараций вновь станет доступным, несмотря на решение Конституционного Суда. В ночь на сайте НАПК появилось соответствующее сообщение: "Доступ восстановлен".
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций, пишет 24 канал. Это произошло в ночь на 30 октября.
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В сообщении о возобновлении работы реестра говорится:
- "В исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины от 29 октября 2020 № 1363-р доступ восстановлен".
Реестр деклараций возобновил работу / Скриншот сайта Назка
Денис Шмыгаль перед этим замечал, что электронное декларирование – это путь к прозрачности и добропорядочности чиновников. Поэтому Кабинет Министров по инициативе президента утвердил решение о возобновлении полноценной работы реестра деклараций.
Уже завтра каждый украинец сможет снова зайти и увидеть декларации чиновников и политиков, а среди них и тех, кто пытается уничтожить антикоррупционную реформу,
– отметил Шмыгаль.