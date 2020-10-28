В Польше 66% населения убеждены, что решение Конституционного суда относительно усиления запрета абортов является неправильным. В частности, из-за этого по всей стране уже несколько дней подряд не утихают протесты.

В то же время почти 70% поляков поддерживают проведение референдума по абортам. Об этом свидетельствует соцопрос компании IBRiS по заказу Onet.

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Зато 24% опрошенных заявили, что они против проведения референдума. Еще 7,2% поляков пока не могут ответить на этот вопрос.

Как в Польше оценивают решение суда

На такой вопрос поляки ответили неоднозначно. Более 50% опрошенных считают решение о запрете абортов "явно неправильным". В то же время по мнению 14,1% респондентов оно является "скорее неправильным".

Справка. В Варшаве 22 октября 2020 года состоялся массовый протест из-за решения Конституционного суда. Там приняли еще больше ужесточить запрет абортов. Подробнее об этом – читайте здесь.

Ответ "явно хорошо" дали 10,1% поляков. Еще 9% опрошенных пока не определились с собственной позицией по этому вопросу.

Протесты в Варшаве из-за решения суда против абортов: смотрите видео