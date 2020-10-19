В Украине уже много лет отсутствует закон, который бы регламентировал проведение референдума, а эксперты уверены, что в Раде просто не спешат принимать соответствующий законопроект.

Всеукраинский опрос, который недавно анонсировал президент Владимир Зеленский, эксперты называют пробником референдума. Впрочем, с проведением референдума в Украине не все так просто, ведь есть определенные пробелы в законодательстве. Сайт 24 канала рассказывает, какие есть проблемы на законодательном уровне, при каких условиях может состояться референдум и какие вопросы на нем рассматривают.

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Что с законодательством о референдуме

Дело в том, что провести общенациональный референдум в Украине невозможно, ведь у нас отсутствует соответствующий закон, что и является основной проблемой. Ранее в Украине существовал закон "О всеукраинском и местных референдумах" от 1991 года, но он утратил силу, так как в 2012 году приняли новый закон "О всеукраинском референдуме". Об этом рассказывает Александр Кудрявцев, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Александра Кудрявцева, и добавляет, что закон от 2012 года в свою очередь был признан неконституционным согласно решению Конституционного.

Даже если бы закон 2012 года и остался в силе, он бы не решил проблему местных референдумов, потому что в нем о них не было ни слова. На сегодня у нас есть только один закон, которым в общих чертах регулируются вопросы референдума – Конституция Украины, но и в ней нет ни слова о местных референдумах, – говорит Кудрявцев.

Дмитрий Гладкий, председатель Отделения АПУ в Запорожской области, объясняет, что на всеукраинский референдум выносятся вопросы общегосударственного значения, то есть решение которых влияет на судьбу всего Украинского народа – граждан Украины всех национальностей.

"На местный референдум могут выноситься только вопросы, отнесенные к органам местного самоуправления соответствующей административно-территориальной единицы", – говорит Гладкий.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта о местных референдумах и один законопроект о местном и всеукраинском референдуме. Однако ни за один из них не проголосовано. Однако, в первом чтении этим летом был принят закопроект № 3612 "О народовластии через всеукраинский референдум", но документ был направлен на доработку и за него пока не проголосовали во втором чтении. Итак, получается, что с 2012 года в Украине нет закона, который бы регулировал проведение референдумов, а единственный документ, который хоть немного проливает свет на этот вопрос – это Конституция Украины.

Андрей Мартынов, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, отметил, что уже второй год "Слуги народа" не спешат выполнять предвыборное обещание о принятии закона о референдуме как форме "народовластия".

В правящей партии нет консенсуса относительно способа организации референдума, обязательности его результата к внедрению в законодательство, границ "прямой демократии". Поэтому упомянутый закон от сессии до сессии откладывался, – говорит Мартынов.

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Когда может состояться референдум и что там рассматривают

Согласно Конституции Украины, всеукраинский референдум назначается Верховной Радой Украины, Президентом Украины или по народной инициативе.

Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее трех миллионов граждан, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой области, – объясняет Владимир Мисечко, адвокат, управляющий партнер АО "Мисечко и Партнеры".

Но здесь речь идет только о всеукраинском референдуме, а вот проведение местного референдума Конституции Украины никак не регламентируется.

Александр Кудрявцев объясняет, что на всеукраинский референдум выносятся вопросы общегосударственного значения.

Таким вопросом может быть, в частности, изменение границ государства Украина. Такой вопрос по ст. 73 Конституции Украины решается исключительно всеукраинским референдумом. На местный референдум должны выноситься вопросы отнесенные к ведению органов местного самоуправления. Исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины, – добавил Кудрявцев.

Также важно отметить, что референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.