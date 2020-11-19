Они часто становятся фигурантами журналистских расследований, имеют дорогостоящие машины, элитную недвижимость и иногда сами "крышуют" коррупционные схемы. И именно из-за коррупционных сделок реформа Службы безопасности Украины была одним из требований для получения безвиза с ЕС. В 2017 году европейцы поверили нам фактически на слово.

Однако реформирование СБУ по сей день так и не произошло. Подробнее об этом – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Зеленский обещал реформу СБУ

Президент Владимир Зеленский обещал реформировать Службу безопасности, когда пришел к власти.

"Принять концепцию реформирования СБУ, при этом выложить целостное видение украинской спецслужбы по всем направлениям и перспективами развития", – сообщил глава государства.

Впрочем лишь сейчас парламентский Комитет по вопросам нацбезопасности доработал президентский законопроект. Поэтому из Службы безопасности хотят создать образцовую спецслужбу западного образца. По словам нардепа Ирины Верещук, пока есть ряд вопросов:

относительно отдела "К";

о сокращении личного состава и кадров;

останется ли образование в системе СБУ, или выйдет за нее;

по медицинскому обеспечению.

В СБУ должны ликвидировать отдел "К"

Именно отдел "К" заработал репутацию структуры, которая кошмарила и шантажировала бизнес, а его руководители фигурировали в громких коррупционных скандалах.

В рамках реформы его планируют ликвидировать и забрать у СБУ полномочия заниматься экономическими преступлениями.

Сейчас мы имеем в СБУ всю вертикаль власти: контрразведывательная и оперативно-розыскная деятельность, следователи,

– отметил секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Он также отметил, что это подразделение трех "К":

коррупция;

криминал;

контрабанда.

И именно этот отдел сейчас все обвиняют в давлении на бизнес.

Всего в ходе реформы из СБУ должны уволить около 40% личного состава. Против этого категорически выступает председатель Спецслужбы Иван Баканов. Якобы, сокращение штата в период российской агрессии – опасно.

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В то же время в СБУ не планируют забирать другие функции, которые дублируются с другими ведомствами: Нацполицией, налоговой, НАБУ и НАПК.

В СБУ нужно забрать функцию досудебного расследования, – Чумак

Заместитель генпрокурора Руслана Рябошапки Виктор Чумак считает, что огромная проблема в СБУ в том, что там не хотят лишиться одной функции, которая не свойственна спецслужбам.

Речь идет о функции досудебного расследования.

Пока там будет раздел о досудебном расследовании, возможности его проводить и так далее – это служба не будет работать как положено,

– подчеркнул он.

По мнению экспертов, СБУ должна заниматься исключительно национальной безопасностью: искать шпионов и предотвращать терроризм, как в британской MI6 или немецкой Stasi.

Бывший СБУшник Иван Ступак предлагает прямо в Верховной Раде создать отдельный комитет, который будет контролировать работу Службы безопасности. Впрочем пока законопроект о реформе службы не выносили на голосование даже в первом чтении.