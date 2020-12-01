Владимир Зеленский заявил, что реформирование органов прокуратуры уже вскоре успешно завершат. Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктора добавила, что процесс идет по лучшим международным стандартам.

На обновленную прокуратуру украинское общество возлагает большие надежды. Об этом заявил Владимир Зеленский, поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Я как президент искренне желаю вам оправдать их, никогда не терять собственную веру в закон и справедливость, действовать решительно, разрушить все стереотипы и достичь исторических успехов в службе на благо государства,

– отметил Зеленский.

По словам президента, процесс реформирования органов прокуратуры в ближайшее время успешно завершат.

Руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова отметила, что реформирование идет по лучшим международным стандартам.

Она рассказала, что все было бы невозможным без инициированной президентом реформы прокуратуры. За это, считает Венедиктова, и Украина, и международное сообщество благодарны. Ведь такой шаг был своевременным.

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