Комиссию по регулированию азартных игр возглавит ветеран АТО
В Украине выбрали главу комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Им стал ветеран АТО Иван Рудый. Кроме того, правительство выбрало двоих из шести членов комиссии.
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей уже имеет руководителя, сообщил в телеграме министр Кабмина Олег Немчинов.
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Иван Рудый избран на должность главы комиссии. Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов,
– написал Немчинов.
И добавил, что Рудый является участником боевых действий. Кроме того, входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непокоренных" в Нидерландах.
Членами комиссии утвердили
- адвоката и члена Ассоциации юристов Украины Елену Водолажко;
- координатора международных проектов Евгения Гетьмана.
В отборе главы и шести членов комиссии выразили желание принять участие 378 человек. Из них 42 были допущены к собеседованию. В частности, 20 подали документы на должность главы комиссии, 32 – на должности членов комиссии.
Еще четырех членов будут искать после объявления дополнительного отбора.
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