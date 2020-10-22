В Украине выбрали главу комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Им стал ветеран АТО Иван Рудый. Кроме того, правительство выбрало двоих из шести членов комиссии.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей уже имеет руководителя, сообщил в телеграме министр Кабмина Олег Немчинов.

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Иван Рудый избран на должность главы комиссии. Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов,

– написал Немчинов.

И добавил, что Рудый является участником боевых действий. Кроме того, входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непокоренных" в Нидерландах.

Членами комиссии утвердили

адвоката и члена Ассоциации юристов Украины Елену Водолажко;

координатора международных проектов Евгения Гетьмана.

В отборе главы и шести членов комиссии выразили желание принять участие 378 человек. Из них 42 были допущены к собеседованию. В частности, 20 подали документы на должность главы комиссии, 32 – на должности членов комиссии.

Еще четырех членов будут искать после объявления дополнительного отбора.

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Справка. 23 сентября 2020 года Олег Немчинов сообщил, что правительство решило создать в Украине комиссию по азартным играм и лотерям. В ней будут работать 230 человек, в том числе председательглава и 6 членов комиссии. Работать комиссия будет в Киеве, на бульваре Леси Украинки, 26.