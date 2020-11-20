Украина рассматривает вопрос реинтеграции оккупированного Донбасса только в комплексе с Крымом. А Россия продолжит отвлекать внимание международного сообщества от украинского полуострова.

Объединение кейсов Донбасса и Крыма заложено в основу структуры министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Об этом заявил заместитель главы ведомства Игорь Яременко.

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Теперь, когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс,

– отметил Яременко.

По его словам, сочетание тем двух регионов дает в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий. Яременко также подчеркнул, что вопрос возвращения Донбасса находится на повестке дня вместе с Крымом.

"Конечно, это не простой путь, который перед нами впереди. Ведь безопасная реинтеграция Донбасса потребует колоссальных усилий и концентрации ресурсов", – добавил замминистра.

Яременко считает, что Россия будет пытаться использовать это в своих интересах, чтобы отвлечь внимание мира от вопроса Крыма для легитимизации оккупации полуострова.

Обратите внимание! Ранее вице-премьер и участник украинской делегации в ТКГ Алексей Резников отметил, что полная реинтеграция оккупированного Донбасса займет не менее 25 лет. Заявления, что на это надо "год – второй", он считает неправильными.