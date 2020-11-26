По мнению экспертов, на 7 году войны стало больше, чем очевидно, что восстановление пострадавших территорий – не совсем правильный подход. Территорию нужно развивать уже, не откладывая проблему на потом.

А вот как сделать это безопасно и эффективно – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Эксперты говорят, что эти территории пострадали в результате войны, разорвались экономические связи и тому подобное. И они сегодня уже не в конкурентном положении по отношению ко всей территории Украины, а нам нужно их развивать.

Нам нужно обеспечить развитие и остановить утечку оттуда бизнеса, людей и тому подобное. Десятки тысяч людей мигрируют, а это нагрузка на инфраструктуру,

– сказал политический эксперт Олег Саакян.

На временно оккупированных территориях осталось более 60 ведущих промышленных предприятий. Вследствие чего разорвались важные производственные и логистические связи. И это те вопросы, которые сейчас пытается решить украинская власть.

В Министерстве по вопросам реинтеграции назвали шаги, которые надо сделать прежде всего и которые уже реализовывают, а именно:

возобновить железнодорожное сообщение с севером Луганской области;

водоснабжение ко всем городам, которые расположены на линии разграничения;

установить новое водоснабжение в Мариуполе.

Помощь от Франции

Оптимизма добавило и заявление посла Франции в Украине Этьена де Понсена. Он заверил, что Париж намерен инвестировать почти 70 миллионов евро в модернизацию "Попаснянского районного водоканала" в Луганской области. Впрочем, пока водоканал не модернизирован, а экологических проблем благодаря восточному соседу с экологией хватает.

"Часть объектов, которые могут нанести вред экологии находятся на неподконтрольной части. Объекты изотопного излучения нуждаются в особом контроле. Это и вопрос затопления шахт, и вопрос сохранения водного ресурса", – объяснил советник министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Андрей Мирошниченко.

Что делают в ТКГ?

К сожалению, урегулировать этот вопрос довольно сложно, ведь Россия не спешит вступать в конструктивные переговоры. Поэтому представители украинской делегации в Трехсторонней контактной группе вынуждены были обратиться к международным специалистам за помощью.

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По словам советника по информационной политике, сейчас российская сторона готовится к демаршу. В частности, у россиян есть цель – снизить роль "нормандской четверки", придав субъектность боевикам на Минских переговорах. К примеру – Россия не подала собственный план реинтеграции в ТКГ, зато поддержала инициативы боевиков. Это очередная попытка снять с себя ответственность, и заставить Киев общаться напрямую с оккупационными администрациями ОРДЛО.



Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала