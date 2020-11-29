По мнению экспертов, на 7 году войны стало более чем очевидно, что восстановление пострадавших территорий – не совсем правильный подход. Территорию нужно развивать уже, не откладывая проблему на потом. Удивительно, но многие люди до сих пор не умеют использовать чаты и не знают цифровой этикет. Как это исправить, рассказали журналисты 24 канала.

Самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю вашему вниманию предлагает 24 канал.

Конец войны возможен: как это сделать

Эксперты говорят, что ОРДЛО пострадали в результате войны, разорвались экономические связи и тому подобное. И они сегодня уже не в конкурентном положении по отношению ко всей территории Украины, а нам нужно их развивать.

Возможны ли реинтеграция ОРДЛО и конец войны: смотрите видео

11 золотых правил этикета

Чем больше общение переходит в диджитал, тем больше внимания стоит уделить этикету. Каковы основные правила цифрового этикета – узнали журналисты 24 канала.

Как не показаться грубым в эру диджитал: смотрите видео

Праздники – онлайн и без елки

Часть украинцев убеждена, что жизнь продолжается и коронавирус не должен помешать новогодним праздникам. Другие же уверены, что лучше воздержаться от скопления людей. Поэтому в одних городах Украины отменяют празднования, а в других же – активно готовятся.

Какими будут новогодние праздники в условиях пандемии в этом году и что подготовили разные города Украины – читайте в материале.

Какими будут новогодние праздники в городах Украины: смотрите видео

В район проведения ООС заехали снайперы

В район проведения Операции объединенных сил заехали российские снайперы. Об этом докладывает как украинская разведка, так и подтверждают защитники Новотошковского. Они едва не угодили под пули снайперских выстрелов. Что происходит на Донбассе – читайте в материале.

Что говорят бойцы: смотрите видео

Кислородные точки для больных COVID-19

Еще одно отделение, в котором 40 кислородных точек, открыли в Волынской областной клинической больнице. То есть это еще дополнительные 40 мест для кислородозависимых больных коронавирусом.

В последние недели этих мест крайне не хватало. Ремонт в отделении адаптировали к пребыванию пациентов.

Как выглядят кислородные точки для больных COVID-19: смотрите видео