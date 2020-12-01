Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что возвращение оккупированных территорий Донбасса состоит из двух процессов – интеграции и деоккупации. Первый, по его словам, уже начался.

Что сказал Арестович

Работы по реинтеграции ведутся постоянно. Об этом спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявил в эфире телеканала "Дом".

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Борьба за умы и сердца, открытие КПВВ с украинской стороны, открытие центров предоставления административных услуг,

– Арестович о реинтеграции.

Он также добавил, что украинская власть продолжает выплачивать пенсии 620 тысячам жителей ОРДЛО.

По словам спикера ТКГ, для возвращения оккупированных территорий Донбасса "должны сложиться четыре фактора – внешнеполитический, внутриполитический на подконтрольных Украине и на временно оккупированных территориях, а также готовность армии".

"Возвращение дипломатическим путем получится тогда, когда 3 любых фактора сойдутся. Одним из них можно пренебречь", – сказал Арестович.

Обратите внимание! Для решения ключевых проблем оккупированных территорий, Украина наработала План действий по Донбассу. Однако, пророссийские боевики создали собственный так называемый план действий. Он предусматривает 15 шагов, среди которых закрепление в Конституции отдельных районов Донецкой и Луганской областей вплоть до 2050 года.



План действий по Донбассу / Инфографика 24 канала