Реинтеграция уже началась: Арестович о возвращении временно оккупированного Донбасса
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что возвращение оккупированных территорий Донбасса состоит из двух процессов – интеграции и деоккупации. Первый, по его словам, уже начался.
Что сказал Арестович
Работы по реинтеграции ведутся постоянно. Об этом спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявил в эфире телеканала "Дом".
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Борьба за умы и сердца, открытие КПВВ с украинской стороны, открытие центров предоставления административных услуг,
– Арестович о реинтеграции.
Он также добавил, что украинская власть продолжает выплачивать пенсии 620 тысячам жителей ОРДЛО.
По словам спикера ТКГ, для возвращения оккупированных территорий Донбасса "должны сложиться четыре фактора – внешнеполитический, внутриполитический на подконтрольных Украине и на временно оккупированных территориях, а также готовность армии".
"Возвращение дипломатическим путем получится тогда, когда 3 любых фактора сойдутся. Одним из них можно пренебречь", – сказал Арестович.
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