Вице-премьер и участник украинской делегации в ТКГ Алексей Резников считает, что на полную реинтеграцию оккупированного Донбасса уйдет не менее 25 лет. Утверждения, что на это надо "год – второй" он считает неправильными.

По мнению Резникова, как и в любой войне, оккупационная власть использует местное население для формирования своего режима. Поэтому, когда состоится деоккупация, Украине в дальнейшем придется работать с населением для того, чтобы эти территории полноценно вошли в ее правовое поле. Об этом Резников рассказал в интервью "Зеркалу недели".

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Да, я продолжаю утверждать, что полноценная реинтеграция – это минимум 25 лет, минимум одно поколение. Это мое убеждение,

– подчеркнул он.

В то же время Резников привел хорватский пример. Он отметил, что там действовала переходная администрация с мандатом Совбеза ООН, а ее председателем был американский генерал Жак Поль Кляйн, который принимал все основные решения. Имея батальон миротворцев, он обеспечивал режим переходного периода и внедрение там переходной полиции.

"В Хорватии 25 лет назад закончилась война, а они продолжают разминирование, которое продлится еще до 2026 года. Это также означает, что реинтеграция не завершена. Более того – у них последний трагический случай подрыва на мине был в 2019 году. В итоге имеем: один день войны приносит пять дней разминирования. И с таким наследием мы с вами тоже будем жить", – сказал вице-премьер.

Поэтому, по его мнению, слова о том, что реинтеграция возможна через год – два – от непонимания. За такое время возможно разве восстановление конституционного строя.

По его мнению, должно смениться поколение, чтобы восстановленный Украиной контроль на территориях Донецкой и Луганской областей привел также к "преодолению разрушения раздора в головах".

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"Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы к этому будем готовиться", – считает чиновник.

Заметим, что ранее советник президента Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что на восстановление оккупированной части Донбасса нужно примерно 10 миллиардов долларов. Это составляет примерно 5 – 7% ВВП Украины.

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