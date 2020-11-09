На Херсонщине утром 9 ноября перевернулся рейсовый автобус. В результате несколько человек погибли и многие пострадали.

Смертельное ДТП с автобусом на Херсонщине: детали

Информацию об инциденте сообщил представитель управления Нацполиции в Херсонской области Виталий Байдаров. По его словам, погибли два человека на месте. Также более 10 человек пострадали – точное количество он не назвал, передает Укринформ.

Обратите внимание В коме и на ИВЛ: как себя чувствуют пострадавшие в ДТП в Харькове

Байдаров добавил, что автобус ехал из Херсона в село Садовое. На место выехали следователи, руководство Нацполиции в области. Причины ДТП устанавливают специалисты.

Журналисты 24 канала пытаются связаться с пресс-службой херсонской Нацполиции для уточнения вышеуказанной информации.