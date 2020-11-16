Рейтинг благосостояния стран: какое место заняла Украина
Международная аналитическая организация Legatum Institute обнародовала рейтинг благосостояния стран. Согласно данным, Украина поднялась на 4 ступеньки по сравнению с 2019 годом.
В 2020 году Украина заняла 92 место по уровню благосостояния. Об этом говорится в отчете Legatum Institute.
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В то же время Украина находится на последней позиции в рейтинге между всеми странами Восточной Европы. По данным аналитиков, рейтинг безопасности государства значительно снижает война на Донбассе. Впрочем, в государстве значительно повысилась толерантность к различным религиозным группировкам.
В организации сообщают, что на показатель благосостояния всех стран в значительной степени повлияло стремительное распространение пандемии COVID-19. Однако даже несмотря на это, почти все страны прогрессировали в большинстве показателей рейтинга в течение нескольких последних лет.
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По данным аналитиков, именно их рост дал возможность частично противостоять распространению коронавируса.
Представители Legatum Institute также отметили, что на первых позициях в рейтинге находятся Швейцария, Норвегия и Дания, а на последних – Центральноафриканская республика и Южный Судан.
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