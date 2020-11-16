Международная аналитическая организация Legatum Institute обнародовала рейтинг благосостояния стран. Согласно данным, Украина поднялась на 4 ступеньки по сравнению с 2019 годом.

В 2020 году Украина заняла 92 место по уровню благосостояния. Об этом говорится в отчете Legatum Institute.

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В то же время Украина находится на последней позиции в рейтинге между всеми странами Восточной Европы. По данным аналитиков, рейтинг безопасности государства значительно снижает война на Донбассе. Впрочем, в государстве значительно повысилась толерантность к различным религиозным группировкам.

Обратите внимание! В 2019 году Украина заняла 96 место в мировом рейтинге благосостояния из 167 стран. Тогда наивысшую оценку удалось получить за сферу образования и условия жизни. Подробнее об этом – читайте здесь.

В организации сообщают, что на показатель благосостояния всех стран в значительной степени повлияло стремительное распространение пандемии COVID-19. Однако даже несмотря на это, почти все страны прогрессировали в большинстве показателей рейтинга в течение нескольких последних лет.

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По данным аналитиков, именно их рост дал возможность частично противостоять распространению коронавируса.

Представители Legatum Institute также отметили, что на первых позициях в рейтинге находятся Швейцария, Норвегия и Дания, а на последних – Центральноафриканская республика и Южный Судан.