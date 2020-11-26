Рейтинг доверия к иерархам украинских Церквей возглавил Митрополит Епифаний
Самый высокий показатель доверия среди всех руководителей украинских Церквей у Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Епифания. Ему доверяет 44,3% граждан.
Таковы результаты опроса Центра Разумкова, обнародованные 25 ноября 2020 года, сообщает пресс-служба Киевской Митрополии ПЦУ.
Если анализировать результаты опроса более подробно, то можно сказать, что высокий уровень доверия к Предстоятелю ПЦУ наблюдается во всех регионах Украины. В частности, Запад – 68,3%, Центр – 44,4%, Юг – 38,2%, Восток – 25%. В отношении представителей верующих всех основных сообществ, то среди верующих ПЦУ – 83,2%, УГКЦ – 70,8%, РПЦвУ – 38%.
По данным различных социологических опросов, Предстоятель ПЦУ уже второй год подряд возглавляет рейтинг доверия украинцев к иерархам Церквей в нашей стране.
Кроме этого, результаты исследования Центра Разумкова 2020 года также свидетельствуют о том, что число верных ПЦУ за год выросло на треть среди тех, кто определяет себя как православных – с 20% до 30%. Также две трети граждан Украины (63,7%) поддерживают целесообразность введения на общенациональном уровне института военного капелланства в Вооруженных Силах Украины.
ПЦУ продолжает удерживать одну из лидирующих позиций по уровню общественного доверия среди общественных и политических институтов вместе с волонтерскими организациями и Вооруженными Силами.
Исследование "РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ В УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ: 2000-2020 г." проведенное Центром Разумкова с 1 по 8 октября 2020 при поддержке Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине. Исследование осуществлялось во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2 020 респондентов в возрасте от 18 лет.
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