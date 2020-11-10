Обнародовали новые рейтинги партий за октябрь-ноябрь. Согласно им, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, больше всего украинцев поддержали бы "Слугу народа".

Так, наибольшую поддержку имеет "Слуга народа". Второе место у "Европейской солидарности", третье – у ОПЗЖ. Об этом свидетельствует исследование Центра Разумкова в ноябре. Важно Президентский рейтинг: какая поддержка у Зеленского и кто вышел на второе место Кого украинцы готовы поддержать на выборах в парламент За "Слугу народа" готовы проголосовать 19% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился.

готовы проголосовать 19% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился. "Европейская солидарность" – 13% и 21%,

– 13% и 21%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – соответственно 12% и 16,5%,

– За жизнь" – соответственно 12% и 16,5%, "Батькивщина" – 6% и 8%,

– 6% и 8%, "Сила и честь" – соответственно 3% и 5%,

– соответственно 3% и 5%, "Свобода" – 2,5% и 4%,

"Голос" – 2% и 3%,

"Партия Шария" – 2% и 2%,

"За майбутнє" – 2% і 2%,

"Гражданская позиция" – 1% и 2%,

"Радикальная партия Олега Ляшко" – 1% и 2%,

"Украинская стратегия Гройсмана" – 1% и 2%,

"Наш край" – 1% и 1%, Партии "Пропозиция", "Оппозиционный блок" и "Победа Пальчевского" поддерживают менее 1% опрошенных украинцев. Кстати Украинцы доверяют не политикам, а армии и церкви: результаты опроса за октябрь – ноябрь Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.