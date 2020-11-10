Рейтинги партий за ноябрь: кого бы украинцы поддержали на выборах в Раду
Обнародовали новые рейтинги партий за октябрь-ноябрь. Согласно им, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, больше всего украинцев поддержали бы "Слугу народа".
Так, наибольшую поддержку имеет "Слуга народа". Второе место у "Европейской солидарности", третье – у ОПЗЖ. Об этом свидетельствует исследование Центра Разумкова в ноябре.
Важно Президентский рейтинг: какая поддержка у Зеленского и кто вышел на второе место
Кого украинцы готовы поддержать на выборах в парламент
- За "Слугу народа" готовы проголосовать 19% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился.
- "Европейская солидарность" – 13% и 21%,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – соответственно 12% и 16,5%,
- "Батькивщина" – 6% и 8%,
- "Сила и честь" – соответственно 3% и 5%,
- "Свобода" – 2,5% и 4%,
- "Голос" – 2% и 3%,
- "Партия Шария" – 2% и 2%,
- "За майбутнє" – 2% і 2%,
- "Гражданская позиция" – 1% и 2%,
- "Радикальная партия Олега Ляшко" – 1% и 2%,
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 1% и 2%,
- "Наш край" – 1% и 1%,
Партии "Пропозиция", "Оппозиционный блок" и "Победа Пальчевского" поддерживают менее 1% опрошенных украинцев.
Кстати Украинцы доверяют не политикам, а армии и церкви: результаты опроса за октябрь – ноябрь
Поделиться новостью