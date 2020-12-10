В России в течение 2020 года резко уменьшилось количество избирателей в возрасте от 18 до 24 лет, которые готовы проголосовать за Владимира Путина. Если раньше такой показатель составлял 36%, то теперь – лишь 20%.

Сейчас действующему президенту России доверяют 32% опрошенных респондентов. Об этом свидетельствует опрос "Левада-центра".

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Согласно результатам, симпатии россиян в возрастных группах от 40 до 54 лет наоборот выросли на 8% и теперь составляют 39%.

Обратите внимание! В мае 2020 года результаты последних социологических опросов показали, что Владимиру Путину доверяют лишь 25% граждан. Подробнее об этом – читайте здесь.

В то же время рейтинг Путина среди людей в возрасте от 25 до 39 лет не изменился и составляет 30%.

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Согласно опросу, если бы выборы в России должны были состояться в ближайшие выходные 12 – 13 декабря, то 39% отдали бы голос за действующего президента.