До конца 2020 года локдаун в Украине не введут. Власть не будет портить людям праздник. Об этом поведал лично Владимир Зеленский, записавший очередное видеообращение к нации.

Михаил Дубинянский эксклюзивно для сайта 24 канала.

Глава государства предстал перед украинцами если не щедрым Санта-Клаусом, то как минимум добрым полицейским – по контрасту со злым полицейским Арсеном Аваковым, призывавшим ввести жесткий карантин как можно скорее.

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Популярность президента Зеленского и COVID-19

Согласно официальной версии, от декабрьского локдауна отказались в связи с достигнутыми успехами в сдерживании COVID-19. Однако более правдоподобным представляется другое объяснение.

Если верить свежему опросу группы "Рейтинг", переход к жесткому карантину по-прежнему не поддерживает большинство наших сограждан – 55%. Одобряют подобное решение 42% респондентов. Правда, не так давно противников локдауна было еще больше – 61%, а сторонников еще меньше – 36%. По мере того, как украинцы лично сталкиваются с тяжелым течением коронавирусной болезни, растет и поддержка чрезвычайных мер. Таким образом, наверху могут надеяться, что к январю общественное мнение как раз созреет, локдаун будет одобрен большинством населения, и популярность президента Зеленского не пострадает.

Рейтинг Владимира Александровича остается для Банковой главным критерием истины – в том числе и мерилом успешного противодействия коронавирусу. А цифры соцопросов волнуют власть имущих куда больше, чем уровень позитивности тестов или динамика заполняемости реанимаций.

Следить за общественным запросом и по возможности его выполнять: такова украинская стратегия борьбы с COVID-19. И главный изъян этой импровизированной стратегии в том, что она ставит страну перед свершимся фактом – но не позволяет действовать на упреждение.

Власть на уровне рядового обывателя

Сегодня недовольные граждане справедливо замечают, что, имея в запасе несколько спокойных месяцев, власть не удосужилась подготовиться к осеннему натиску инфекции. Но в том и дело, что общественный запрос на заблаговременную подготовку отсутствовал. Летом 2020-го мы оставались страной победившего COVID-диссидентства. У большинства украинцев не было ни одного заболевшего родственника или знакомого. А главными народными героями считались мэры-вольнодумцы, демонстративно игнорировавшие пандемию.

Если бы украинское руководство вдруг проявило чудеса предусмотрительности и стало активно готовиться к эпидемии еще летом, это не принесло бы рейтинговых очков. Скорее наоборот: высокопоставленные перестраховщики столкнулись бы с резкой критикой. Зачем тратить бюджетные средства зря? Для чего оборудовать пустующие койко-места, для чего накапливать ненужные запасы кислородных концентраторов? Почему не потратить государственные миллионы на что-нибудь полезное – например, на ремонт разбитых отечественных дорог?.. Нечто подобное озвучивали бы те же самые люди, которые сейчас упрекают Зеленского и Ко в летнем бездействии.

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Отталкиваясь прежде всего от общественного мнения, власть не в состоянии оказаться более дальновидной, чем рядовой обыватель. И, к сожалению, не исключен сценарий, при котором большинство украинцев поддержат локдаун, и он будет показательно введен – но последует слишком поздно и ситуацию уже не спасет. Потому что, в отличие от Банковой, коронавирус не сдерживает себя, оглядываясь на свежую социологию.