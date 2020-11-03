В день голосования на выборах в США различные социологические службы отдают предпочтение разным кандидатам. В целом лидирует Джозеф Байден, но в ключевых штатах минимальное преимущество имеет Дональд Трамп, что может иметь решающее значение при окончательных результатах выборов.

Свои рейтинги кандидатов в президенты США приводят американские порталы 270towin и Real Clear Polotics.

Интересно Байден VS Трамп: как результат выборов повлияет на отношения США и Украины

Где лидирует Байден:

штат Калифорния,

штат Нью-Йорк,

штат Пенсильвания (незначительный отрыв),

штат Иллинойс,

штат Мичиган (незначительный отрыв),

штат Вашингтон,

штат Нью-Джерси,

штат Массачусетс,

еще несколько штатов, где количество голосов коллегии выборщиков составляет 10 и меньше.

Где лидирует Трамп:

штат Техас (незначительный отрыв),

штат Теннесси,

штат Луизиана,

штат Алабама,

штат Южная Каролина (незначительный отрыв),

штат Индиана (незначительный отрыв),

штат Миссури (незначительный отрыв),

многие штаты, где количество голосов коллегии выборщиков составляет 7 и менее.

В каких штатах ситуация неопределенная:

Флорида – 29 голосов коллегии выборщиков,

Огайо – 18 голосов,

Джорджия – 16 голосов,

Северная Каролина – 15 голосов,

Аризона – 11 голосов,

Айова – 6 голосов.

Какова общая ситуация:

В США существует несколько необычная избирательная система, когда победителя определяют не по количеству голосов избирателей, а по голосам коллегии выборщиков. Всего таких 538, которые пропорционально распределены по штатам в зависимости от количества избирателей. Поэтому для победы следует получить 270 голосов коллегии.

Джозефу Байдену практически гарантированно обещают 183 голоса. Также почти точно он получит еще 39 голосов и имеет большие шансы получить еще 57 голосов. Всего получается 279.

Зато Дональду Трампу практически гарантированно обещают 77 голосов. Почти гарантированно он получит дополнительные 48 голосов и имеет значительные шансы на еще 38 голосов. Всего это 163 голоса.

Ситуацию с еще 96 голосами коллегии трудно спрогнозировать, ведь в штатах, на которые они приходятся, разрыв между кандидатами минимальный – в пределах статистической погрешности.

В чем суть такой политической системы? Это прекрасно проявилось на прошлых выборах 2016 года. Тогда Дональд Трамп уступал Хиллари Клинтон на 3 миллиона голосов, но одержал победу за счет того, что получил большее количество голосов коллегии выборщиков, набрав больше голосов в ключевых штатах.