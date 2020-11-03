Рейтинги Трампа и Байдена в день выборов в США разделились: кто может победить
В день голосования на выборах в США различные социологические службы отдают предпочтение разным кандидатам. В целом лидирует Джозеф Байден, но в ключевых штатах минимальное преимущество имеет Дональд Трамп, что может иметь решающее значение при окончательных результатах выборов.
Свои рейтинги кандидатов в президенты США приводят американские порталы 270towin и Real Clear Polotics.
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Где лидирует Байден:
- штат Калифорния,
- штат Нью-Йорк,
- штат Пенсильвания (незначительный отрыв),
- штат Иллинойс,
- штат Мичиган (незначительный отрыв),
- штат Вашингтон,
- штат Нью-Джерси,
- штат Массачусетс,
- еще несколько штатов, где количество голосов коллегии выборщиков составляет 10 и меньше.
Где лидирует Трамп:
- штат Техас (незначительный отрыв),
- штат Теннесси,
- штат Луизиана,
- штат Алабама,
- штат Южная Каролина (незначительный отрыв),
- штат Индиана (незначительный отрыв),
- штат Миссури (незначительный отрыв),
- многие штаты, где количество голосов коллегии выборщиков составляет 7 и менее.
В каких штатах ситуация неопределенная:
- Флорида – 29 голосов коллегии выборщиков,
- Огайо – 18 голосов,
- Джорджия – 16 голосов,
- Северная Каролина – 15 голосов,
- Аризона – 11 голосов,
- Айова – 6 голосов.
Какова общая ситуация:
В США существует несколько необычная избирательная система, когда победителя определяют не по количеству голосов избирателей, а по голосам коллегии выборщиков. Всего таких 538, которые пропорционально распределены по штатам в зависимости от количества избирателей. Поэтому для победы следует получить 270 голосов коллегии.
Джозефу Байдену практически гарантированно обещают 183 голоса. Также почти точно он получит еще 39 голосов и имеет большие шансы получить еще 57 голосов. Всего получается 279.
Зато Дональду Трампу практически гарантированно обещают 77 голосов. Почти гарантированно он получит дополнительные 48 голосов и имеет значительные шансы на еще 38 голосов. Всего это 163 голоса.
Ситуацию с еще 96 голосами коллегии трудно спрогнозировать, ведь в штатах, на которые они приходятся, разрыв между кандидатами минимальный – в пределах статистической погрешности.
В чем суть такой политической системы? Это прекрасно проявилось на прошлых выборах 2016 года. Тогда Дональд Трамп уступал Хиллари Клинтон на 3 миллиона голосов, но одержал победу за счет того, что получил большее количество голосов коллегии выборщиков, набрав больше голосов в ключевых штатах.
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