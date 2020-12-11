Венецианская комиссия 10 декабря опубликовала свое решение относительно конституционного кризиса в Украине, которым рекомендовала изменить закон О Конституционном суде. На такую рекомендацию уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

В своем твиттере Владимир Зеленский поблагодарил Венецианскую комиссию за ее решение по Конституционному Суду.

Интересно Ситуация неоднозначная, – Вениславский о 2 заключении Венецианской комиссии

Принятые документы дают важные ориентиры, как избежать неотвратимого вреда антикоррупционной реформы и реформировать КСУ, чтобы нынешняя ситуация не повторилась,

– подчеркнул президент.

Он пообещал, что при подготовке судебной реформы в Украине обязательно учтут позицию Венецианской комиссии.

Вдячний @VeniceComm та @giannibuquicch1 за рішення щодо КСУ. 2 схвалені документи дають важливі орієнтири, як уникнути невідворотної шкоди антикорупційній реформі й реформувати КС, щоб нинішня ситуація не повторилась. Позиції Комісії врахують при підготовці судової реформи в . pic.twitter.com/c27IWRmJbU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2020

Кратко о решении комиссии: