Зеленский прокомментировал рекомендацию Венецианской комиссии относительно КСУ
Венецианская комиссия 10 декабря опубликовала свое решение относительно конституционного кризиса в Украине, которым рекомендовала изменить закон О Конституционном суде. На такую рекомендацию уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.
В своем твиттере Владимир Зеленский поблагодарил Венецианскую комиссию за ее решение по Конституционному Суду.
Интересно Ситуация неоднозначная, – Вениславский о 2 заключении Венецианской комиссии
Принятые документы дают важные ориентиры, как избежать неотвратимого вреда антикоррупционной реформы и реформировать КСУ, чтобы нынешняя ситуация не повторилась,
– подчеркнул президент.
Он пообещал, что при подготовке судебной реформы в Украине обязательно учтут позицию Венецианской комиссии.
Кратко о решении комиссии:
- Венецианская комиссия 10 декабря одобрила решение касаемо конституционного кризиса в Украине. В нем комиссия рекомендовала Украине изменить законодательство относительно Конституционного суда.
- В частности, советуют предусмотреть международную подготовку судей по вопросам конституционности перед их назначением, а также несколько усложнить процесс признания нормы закона неконституционной.
- Последнее положение предполагает, что когда судьи пришли к такому выводу, то должны запросить подтверждение Большой палаты по запросу президента или парламента.
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