НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-заместителю начальника Главного управления налоговой в Киеве Николаю Ильяшенко. Мужчина, вероятно, причастен к делу о рекордной взятке – 6 миллионов долларов.

Ильяшенко подозревают в незаконном обогащении. Об этом изданию "Слово и дело" сообщили собеседники в антикоррупционных органах. К теме Дело о взятке в 6 миллионов: Ильяшенко отстранили от должности руководителя налоговой Киева Налоговику вручили подозрение из-за получения 1 из 6 миллионов долларов. Дело рекордной взятки: основное В июне руководству НАБУ и САП пытались дать взятку в сумме 6 миллионов долларов наличными.

наличными. Деньги предлагали, чтобы антикоррупционные органы закрыли производство о завладении рефинансированием Нацбанка "Реал банком" олигарха Сергея Курченко.

закрыли производство о завладении рефинансированием Нацбанка "Реал банком" олигарха Сергея Курченко. Следствие предполагает, что дело должны были закрыть в интересах экс-министра экологии Николая Злочевского, владеющего фирмой Burisma. Правоохранители считают, что Злочевский был организатором передачи денег.

Правоохранители считают, что Злочевский был организатором передачи денег. Высший антикоррупционный суд заочно взял Злочевского под стражу и разрешил в отношении него проводить заочное расследование.

Главных фигурантов, в частности, Ильяшенко , а также директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу задержали. Кроме них, к делу причастна бывшая работница ГНС Елена Мазурова.

, а также директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея задержали. Кроме них, к делу причастна бывшая работница ГНС К слову, от должности Ильяшенко отстранили в июне. Обратите внимание! В 2019 году КСУ признал неконституционной статью о незаконном обогащении. Из-за этого НАБУ было вынуждено закрыть 65 уголовных производств. Однако позже Рада приняла новый закон о возвращении ответственности за это преступление.