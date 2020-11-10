Дело о рекордной взятке: налоговику Ильяшенко сообщили о подозрении – СМИ
НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-заместителю начальника Главного управления налоговой в Киеве Николаю Ильяшенко. Мужчина, вероятно, причастен к делу о рекордной взятке – 6 миллионов долларов.
Ильяшенко подозревают в незаконном обогащении. Об этом изданию "Слово и дело" сообщили собеседники в антикоррупционных органах.
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Налоговику вручили подозрение из-за получения 1 из 6 миллионов долларов.
Дело рекордной взятки: основное
- В июне руководству НАБУ и САП пытались дать взятку в сумме 6 миллионов долларов наличными.
- Деньги предлагали, чтобы антикоррупционные органы закрыли производство о завладении рефинансированием Нацбанка "Реал банком" олигарха Сергея Курченко.
- Следствие предполагает, что дело должны были закрыть в интересах экс-министра экологии Николая Злочевского, владеющего фирмой Burisma. Правоохранители считают, что Злочевский был организатором передачи денег.
- Высший антикоррупционный суд заочно взял Злочевского под стражу и разрешил в отношении него проводить заочное расследование.
- Главных фигурантов, в частности, Ильяшенко, а также директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу задержали. Кроме них, к делу причастна бывшая работница ГНС Елена Мазурова.
- К слову, от должности Ильяшенко отстранили в июне.
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