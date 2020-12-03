Renault назвала цену на электромобиль Dacia Spring: дешевле, чем ожидалось
Румынский бренд Dacia , авто которого в Украине продаются под маркой Renault, готовится выпустить самый доступный европейский электрический кроссовер под названием Spring. Компания объявила цену первого электромобиля. Как и ожидалось, она оказалась очень низкой.
Производитель представил сразу несколько различных вариантов машины. Подробнее – в программе "Авто24" на 24 канале.
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Кроме обычного кроссовера, который можно будет приобрести у дилеров, появится и более простой вариант, предназначенный для каршеринга – Cargo. Эксперты надеются, что машина будет стоить примерно 10 тысяч евро.
Электрокар Dacia / Фото Renault
Передние колеса кроссовера будет вращать электромотор мощностью 44 лошадиных силы и с крутящим моментом 125 нанометра. Поэтому разгоняться машина будет лишь до 125 километров в час.
Вид внутри / Фото Renault
Аккумулятор на 26 киловатт часов будет обеспечивать запас хода в 225 километров. По подсчетам разработчика этого запаса среднестатистическому европейцу хватит на 5 дней езды, ведь средний ежедневный пробег автомобиля в Европе составляет 31 километр.
Время зарядки литий-ионной батареи кроссовера составит:
- 14 часов от розетки;
- 8 часов от настенного блока питания;
- 5 часов от волбокса;
- 1 час от терминала на 30 киловатт.
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