Румынский бренд Dacia , авто которого в Украине продаются под маркой Renault, готовится выпустить самый доступный европейский электрический кроссовер под названием Spring. Компания объявила цену первого электромобиля. Как и ожидалось, она оказалась очень низкой.

Производитель представил сразу несколько различных вариантов машины. Подробнее – в программе "Авто24" на 24 канале.

Интересно 5 самых популярных электрокаров среди европейцев: список

Кроме обычного кроссовера, который можно будет приобрести у дилеров, появится и более простой вариант, предназначенный для каршеринга – Cargo. Эксперты надеются, что машина будет стоить примерно 10 тысяч евро.



Электрокар Dacia / Фото Renault

Передние колеса кроссовера будет вращать электромотор мощностью 44 лошадиных силы и с крутящим моментом 125 нанометра. Поэтому разгоняться машина будет лишь до 125 километров в час.



Вид внутри / Фото Renault

Аккумулятор на 26 киловатт часов будет обеспечивать запас хода в 225 километров. По подсчетам разработчика этого запаса среднестатистическому европейцу хватит на 5 дней езды, ведь средний ежедневный пробег автомобиля в Европе составляет 31 километр.

Время зарядки литий-ионной батареи кроссовера составит:

14 часов от розетки;

8 часов от настенного блока питания;

5 часов от волбокса;

1 час от терминала на 30 киловатт.

Также в выпуске:

Всемирно известный производитель мотоциклов Harley-Davidson будет выпускать электрические велосипеды. Правда, не сам, а это под легендарной маркой будет делать недавно основанная дочерняя фирма Cycle Company. Велосипед называется Serial 1.

Смотрите полный выпуск программы "Авто24": видео