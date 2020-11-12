Два члена Кабинета Министров выступали против отмены адаптивного карантина и введении "карантина выходного".

Об этом сообщает телеграм-канал "Быстрые новости" со ссылкой на свои источники

"Аваков и Ткаченко выступали против ужесточения карантина, а именно – локдауна выходного дня. Перед началом официального заседания Кабмина среди членов правительства была жаркая дискуссия относительно основного решения. И именно Аваков с Ткаченко выступали против", – говорится в сообщении.

Вместе с тем позиция двух министров не повлияла на принятие решения: "Но как видим, их аргументы не подействовали на остальных участников заседания, которые поддержали усиление карантинных мер", – подчёркивается в публикации.

Напомним, в ходе заседания в среду Кабмин ввёл «карантин выходного дня», который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать лишь продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа заведений общепита в режиме "еда на вынос".