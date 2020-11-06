Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что следствием решений Конституционного Суда, принятых в 2019 – 2020 годах, станет ослабление антикоррупционных органов. В частности эти решения могут пошатнуть прозрачный контроль за деятельностью самого Бюро.

Еще одним следствием решений КСУ станет освобождение от ответственности лиц, причастных к нанесению вреда интересам государства в особо крупных размерах, заявило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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В антикоррупционном органе своими решениями в течение двух лет Конституционный Суд уже лишил их возможности аннулировать кабальные для государственных предприятий соглашения, декриминализировал незаконное обогащение и освободил от ответственности за непредставление декларации.

В общем, из-за таких решений КСУ навсегда потеряна возможность возместить миллиарды убытков, нанесенных из-за коррупции,

– заявили в НАБУ.

Также там прокомментировали признание неконституционными полномочий президента в законе о НАБУ. В результате такого решения в течение полутора месяцев вне правового поля окажутся сразу несколько вопросов:

назначение и увольнение Директора Национального антикоррупционного бюро,

осуществление независимого аудита НАБУ,

избрание и функционирование Совета общественного контроля при НАБУ.

"Сложившаяся ситуация требует немедленного урегулирования. Впрочем, мы убеждены, что рассматривать ее нужно в более широком контексте. Ведь в нынешних условиях существует риск того, что любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен из-за вынесения политических решений Конституционным Судом", – заявили в НАБУ.