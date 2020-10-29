Владимир Зеленский экстренно собрал заседание СНБО из-за скандального решения Конституционного суда об отмене е-декларирования. По словам президента Украины, важно не допустить использования решения КСУ врагами для дискредитации нашей страны.

Президент Зеленский подчеркнул, что некоторые лица целенаправленно создают угрозы национальной безопасности страны после принятия решения КСУ. Об этом Зеленский сказал во время совещания СНБО, сообщает 24 канал.

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Зеленский заявил, что власть должна срочно отреагировать на ту ситуацию, которая сложилась после принятия решения Конституционного суда.

Дело не только в этом решении, но и в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороне нашего государства,

- сказал Зеленский.

Он добавил, что власть также должна не допустить, чтобы "это или какое-то другое решение Конституционного суда использовали враги Украины для дискредитации нашей страны за рубежом".

О чем еще сказал Зеленский на заседании СНБО

Президент обратился к правоохранителям с просьбой расследовать обстоятельства, которые привели к принятию Конституционным судом Украины решения о неконституционности ряда положений антикоррупционного законодательства.

Владимир Зеленский ожидает подготовки и направления в Верховную Раду законопроектов о возобновлении электронного декларирования доходов чиновников в ближайшее время.

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Что известно о решении КСУ: главное

27 октября во время закрытого заседания Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о декларировании недостоверной информации. Она предусматривала штраф или уголовную ответственность чиновников и судей за непроверенные данные в декларациях.

Суд признал уголовную ответственность за недостоверное декларирование "неконституционной". Иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За майбутнє".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что в парламенте быстро отреагируют на решение КСУ. По его словам, реакцию ждут и от президента Зеленского.

Глава Украины 29 октября созвал срочное заседание СНБО. Во время встречи, вероятно, будут обсуждать скандальное решение КСУ об отмене е-декларирования и реакцию на него.

Речь Владимира Зеленского на срочном заседании СНБО