Решение Конституционного Суда об отмене некоторых норм антикоррупционного законодательства накладывает большой негативный отпечаток на всю работу антикоррупционных органов. Это перечеркивает все достижения в борьбе с коррупцией.

Такое решение КСУ является давлением на все антикоррупционные органы в Украине. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук, сообщает пресс-служба ведомства.

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По его словам, это решение Конституционного суда не способствует преодолению коррупции, ведь количество расследований и первые приговоры по делам показывают, насколько велика эта проблема в Украине и как глубоко она засела в удобных креслах чиновников.

Это существенный удар по механизму выявления коррупционных уголовных правонарушений,

– подчеркнул он.

О сотрудничестве НАПК и САП

Максим Грищук также отметил, что САП тесно сотрудничало с НАПК, которое предоставляло информацию о выявленные нарушения и несоответствия в декларациях чиновников.

Однако по решению КСУ, Агентство по вопросам предотвращения коррупции лишено полномочий осуществлять проверки. Поэтому САП теперь не владеет информацией.

Кроме этого и.о. руководителя САП считает, что признание неконституционной статьи о недостоверном декларировании свело на нет большую часть работы антикоррупционных органов. Отдельно:

на сегодня в производстве САП и НАБУ находится 110 дел по фактам умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в декларации;

по фактам умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в декларации; о подозрении в совершении правонарушений по этой статье сообщено 43 лицам, среди них есть бывшие нардепы, судьи, руководители государственных органов и другие должностные лица. В отношении большинства из них расследование закончено;

у ВАКС на рассмотрении находится 17 уголовных производств за недостоверное декларирование.

Решение Конституционного Суда Украины является давлением на все антикоррупционные органы,

– прокомментировал Максим Грищук.

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