Решение КСУ легло бременем на плечи власти – нардеп о дальнейших действиях правительства Украины
В Европейском Союзе подтвердили, что действия Конституционного суда – скандальные и являются основанием для приостановления безвиза. В украинском правительстве успокаивают, отметив, что ситуацию еще можно исправить.
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики и нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко отметила, что скандальное решение приобрело тенденциозный характер и требует реакции. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.
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По ее словам, изменения могут быть и в самом Конституционном суде Украины, и вокруг него
Фактически, решение, которое принял КСУ с влиянием ОПЗЖ, легло бременем на плечи власти. Ведь именно ей придется решать этот вопрос,
– отметила депутат.
Новый законопроект
Галина Янченко подтвердила, что планируют зарегистрировать новый законопроект. Он урегулирует спорные вопросы относительно незаконного обогащения.
"Примут более взвешенный подход к санкциям, которые будут применяться к такому виду правонарушения".
Плохая репутация
Она напомнила, что это решение КСУ не первое, которое вызывает вопросы и возмущение у украинского общества. Также нардепка добавила, что оно портит репутацию перед западными партнерами Украины. Ведь они четко дали понять о возможности потери Украиной поддержки с их стороны.