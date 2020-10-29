В Европейском Союзе подтвердили, что действия Конституционного суда – скандальные и являются основанием для приостановления безвиза. В украинском правительстве успокаивают, отметив, что ситуацию еще можно исправить.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики и нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко отметила, что скандальное решение приобрело тенденциозный характер и требует реакции. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.

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По ее словам, изменения могут быть и в самом Конституционном суде Украины, и вокруг него

Фактически, решение, которое принял КСУ с влиянием ОПЗЖ, легло бременем на плечи власти. Ведь именно ей придется решать этот вопрос,

– отметила депутат.

Новый законопроект

Галина Янченко подтвердила, что планируют зарегистрировать новый законопроект. Он урегулирует спорные вопросы относительно незаконного обогащения.

"Примут более взвешенный подход к санкциям, которые будут применяться к такому виду правонарушения".

Плохая репутация

Она напомнила, что это решение КСУ не первое, которое вызывает вопросы и возмущение у украинского общества. Также нардепка добавила, что оно портит репутацию перед западными партнерами Украины. Ведь они четко дали понять о возможности потери Украиной поддержки с их стороны.

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