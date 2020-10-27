Решение Конституционного суда Украины относительно антикоррупционной инфраструктуры может иметь негативные последствия. Речь идет об отмене КСУ во время закрытого заседания уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Решение Конституционного Суда Украины может угрожать безвизовому режиму и европейской интеграции Украины. Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает "РБК-Украина".

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В то же время Вениславский заявил, что согласно его данным, Конституционный суд не отменял уголовную ответственность за незаконное обогащение, как сообщали ранее.



Федор Вениславский / Фото Офиса Президента

Также представитель президента в КСУ отметил, что вопрос об изменениях в антикоррупционное законодательство рассмотрят после проработки мотивировочной части решения Конституционного суда.

Что известно о решении КСУ