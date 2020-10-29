Скандальное решение Конституционного Суда об отмене уголовного наказания за незаконное обогащение может остановить процесс очистки Украины от коррупции. Если это произойдет, ситуацию будет трудно объяснить международным партнерам.

Об этом говорили посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс 28 октября. Разговор состоялся во время виртуального "Диалога послов" под эгидой университета Кембриджа, пишет Укринформ .

К теме Юридически необоснованное, – заместитель главы КСУ прокомментировал скандальное решение

Как международное сообщество будет реагировать на решение КСУ о декларациях

Украинский дипломат отметил, что оспаривать или подвергать сомнению решения Конституционного Суда – "не очень хорошая вещь", и он этого делать не будет. Но:

"Следует понимать, что многие партнеры по всей планете не будут углубляться в тему, изучать, какими были правила и что означает решения КСУ. Что они поймут – это то, что обжалуется очень строгая и стройная система (антикоррупционная – 24 канал), построенная в Украине".

В эффективности антикоррупционных органов Украины же Пристайко убедился на собственном опыте, заметив их внимательность даже к мельчайшим деталям в электронных декларациях.

Электронное декларирование действует в Украине с 2016 года, оно уже доказало свою важность и "дало украинцам надежду на начало искоренения коррупции". Президент Зеленский обещал, что государство сможет удержать эту практику.

Если мы позволим системе (коррупционной – 24 канал) вернуться и закрепиться, мне как послу будет невозможно объяснить нашим международным партнерам, как мы могли это допустить,

– заявил Пристайко.

Комментарий госпожи посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс

"Когда независимые антикоррупционные институты ощущают такие угрозы, для любого лидера важно выразить поддержку этим институтам. И президент Зеленский уже сделал это", – отметила госпожа Симмонс. Однако:

"Кто-то может сказать, что этого было недостаточно. Международные структуры мощно инвестировали, чтобы помочь Украине развить эти институты и убедиться, что они имеют надежную основу".

Посол Великобритании в Украине отметила, что украинское правительство должно найти "пути решения этой проблемы".

Другое мнение Судьи выполнили прихоть президента, – Рябошапка о решении Конституционного Суда

КСУ отменил наказание за незаконное обогащение: коротко о скандальном решении