Решение Конституционного суда относительно недостоверного декларирования разрушило одно из важнейших достижений Евромайдана. КСУ и любой другой суд нельзя использовать для собственных политических игр.

Депутат 8-го созыва Егор Соболев заявил, что шаг Украины в ЕС разрушен и работает теперь в обратном направлении. Такое мнение он озвучил в эфире 24 каналу.

К слову Срочное заседание СНБО: Зеленский требует жесткой реакции из-за решения КСУ

Из-за скандального решения Конституционного суда Владимир Зеленский 29 октября созывает Совет нацбезопасности и обороны. На сайте главы государства сообщают, что президент предложит членам СНБО обсудить ситуацию и принять соответствующие решения. Соболев сказал, что должен сделать Зеленский, чтобы восстановить функционирование электронных деклараций и вернуть НАПК все полномочия.

Что должен сделать СНБО и президент

Во-первых, президент должен сказать, что нельзя вмешиваться в работу судей, а каждый, кто вмешивается – его враг.

а каждый, кто вмешивается – его враг. Во-вторых, надо прекратить давление на НАБУ и останавливать тех, то это давление делает. Сейчас НАБУ расследует дело о коррупции в Окружном административном суде и это дело ведет как раз к КСУ.

В-третьих, есть связи с РФ. Недавно вышло расследование журналистов о том, что действующий председатель КСУ по российскому законодательству покупал недвижимость в оккупированном Крыму и понятно, что такие истории сотрудничества с оккупационными властями, не могут быть допустимыми, более того, с головой КСУ.

"Главная стратегическая задача президента, СНБО и парламентского большинства сформулировать следующие требования к судьям КСУ и такие правила подбора их, чтобы больше эти коррупционеры и вся российская агентура туда не могла попасть. Мы предлагаем сделать так, как мы делали при создании Антикоррупционного суда, который сейчас является наиболее независимым, пригласить иностранных друзей, представителей западных партнеров для того, чтобы они могли подобрать новых судей", – добавил депутат 8-го созыва.

Справка. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что решение КСУ имеют антигосударственный характер. Кроме этого, он сказал об угрозе национальной безопасности Украины.