Юридически необоснованное, – заместитель председателя КСУ прокомментировал скандальное решение
Заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый не поддерживал решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. О скандальном решении КСУ стало известно 27 октября.
Головатый заявил, что решение КСУ является "юридически необоснованным". Соответствующее заявление появилось на сайте Конституционного суда.
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Как объяснял свое решение Конституционный суд, уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием. По словам представителей, правонарушитель испытывает значительно худшие последствия от наказания, чем те, которые мог нанести сам.
В то же время Головатый с этим не согласился.
Вывод суда о неконституционности уголовной ответственности за декларирование недостоверных сведений считаю юридически необоснованным,
– заявил заместитель председателя КСУ.
Почему Головатый так считает
Замглавы КСУ пояснил, что в Уголовном кодексе четко указано то, что человек будет нести ответственность лишь в одном случае – если знал о доходах, однако специально скрыл информацию.
Также, по словам Головатого, в статье установлен предел наступления уголовной ответственности – если ложная информация отличается от достоверной на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Скандальное решение КСУ: что известно
- 27 октября Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о декларировании недостоверной информации. Это случилось в конце заседания.
Согласно такому решению, люди, которые будут лгать в декларации, не понесут ответственности за действия.
- Иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За майбутнє". Стоит отметить, что их связывают с олигархом Игорем Коломойским.
- В Офисе Президента уже отреагировали на решение КСУ. Там заявили, что в этом виноваты "бизнесмены от политики", которые не могут стерпеть, что образ их жизни и имущество было под контролем.
- Одновременно экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал решение "прихотью президента", которую судьи выполнили.