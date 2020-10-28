Заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый не поддерживал решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. О скандальном решении КСУ стало известно 27 октября.

Головатый заявил, что решение КСУ является "юридически необоснованным". Соответствующее заявление появилось на сайте Конституционного суда.

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Как объяснял свое решение Конституционный суд, уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием. По словам представителей, правонарушитель испытывает значительно худшие последствия от наказания, чем те, которые мог нанести сам.

В то же время Головатый с этим не согласился.

Вывод суда о неконституционности уголовной ответственности за декларирование недостоверных сведений считаю юридически необоснованным,

– заявил заместитель председателя КСУ.

Почему Головатый так считает

Замглавы КСУ пояснил, что в Уголовном кодексе четко указано то, что человек будет нести ответственность лишь в одном случае – если знал о доходах, однако специально скрыл информацию.

Также, по словам Головатого, в статье установлен предел наступления уголовной ответственности – если ложная информация отличается от достоверной на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

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