На решение Конституционного Суда о признании неконституционными отдельных положений закона о предотвращении коррупции уже отреагировали послы G7. Они подчеркнули, что встревожены такими новостями.

Так, послы G7 отметили, что Украина достигла значительного прогресса, внедряя после Революции Достоинства антикоррупционные реформы, однако сейчас может сделать шаг в прошлое. Об этом говорится в совместном заявлении послов в твиттере.

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Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления зажиточной и демократической Украины. Был достигнут такой значительный прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое,

– говорится в сообщении.

Заметим, что ранее в СМИ распространили неофициальное заявление ЕС относительно ситуации. В ней говорится о том, что в Евросоюзе обеспокоены решениями Конституционного суда об отмене э-декларирования.

Более того – это может стать основанием для временного приостановления безвизового режима для Украины. В то же время вице-премьер Ольга Стефанишина убеждает: решение КСУ не повлияет на безвиз.

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