В Евросоюзе обеспокоены решениями Конституционного суда об отмене э-декларирования. Это может стать основанием для временного приостановления безвизового режима для Украины.

Такую информацию обнародовала "Европейская правда" со ссылкой на письмо посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишин. По данным дипломатов, это фактически неофициальная реакция Евросоюза на скандальное решение КСУ.

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Механизмы приостановления действия безвиза для Украины

Одним из официальных поводов для запуска механизма приостановления действия безвиза является уход третьего государства (например Украины) от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим.

В письме указывается, что независимость и институциональная устойчивость антикоррупционной инфраструктуры является критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с ЕС. Среди них:

сохранение безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС;

поездок граждан Украины в ЕС; сотрудничество с МВФ, является предпосылкой получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 миллиарда евро;

интеграция в энергетический рынок ЕС (речь идет о независимости НКРЭКУ);

распространение в Украине режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций, заключение соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг (независимость НКРСИ);

интеграция в единый цифровой рынок (независимость Национального офиса интеллектуальной собственности), и тому подобное.

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В Евросоюзе подчеркнули, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным на повестке дня реформ в Украине. Зато принятые КСУ и Окружным административным судом города Киева решения вызывают у ЕС лишь тревогу.

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО 29 октября. Во время встречи, вероятно, обсудят скандальное решение КСУ об отмене е-декларирования и реакцию на него.



По словам главы государства, сейчас необходима немедленная и жесткая оценка решений Конституционного суда. Он намекнул, что действия судей становятся все опаснее для украинского общества.

Коротко о скандальном решении Конституционного суда