Это основание для приостановления безвиза: появилась неофициальная реакция ЕС на решение КСУ
В Евросоюзе обеспокоены решениями Конституционного суда об отмене э-декларирования. Это может стать основанием для временного приостановления безвизового режима для Украины.
Такую информацию обнародовала "Европейская правда" со ссылкой на письмо посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишин. По данным дипломатов, это фактически неофициальная реакция Евросоюза на скандальное решение КСУ.
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Механизмы приостановления действия безвиза для Украины
Одним из официальных поводов для запуска механизма приостановления действия безвиза является уход третьего государства (например Украины) от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим.
В письме указывается, что независимость и институциональная устойчивость антикоррупционной инфраструктуры является критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с ЕС. Среди них:
- сохранение безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС;
- сотрудничество с МВФ, является предпосылкой получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 миллиарда евро;
- интеграция в энергетический рынок ЕС (речь идет о независимости НКРЭКУ);
- распространение в Украине режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций, заключение соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг (независимость НКРСИ);
- интеграция в единый цифровой рынок (независимость Национального офиса интеллектуальной собственности), и тому подобное.
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В Евросоюзе подчеркнули, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным на повестке дня реформ в Украине. Зато принятые КСУ и Окружным административным судом города Киева решения вызывают у ЕС лишь тревогу.
Коротко о скандальном решении Конституционного суда
- 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Также судьи отменили право НАПК проверять декларации чиновников и выявлять конфликт интересов.
- Впоследствии в НАПК объявили, что закрывают открытый доступ к реестру электронных деклараций чиновников. Похоже реестр декларирования не будет работать, пока Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.
- В МИД Украины уже предупредили, что решение КСУ нанесло серьезный удар по отношениям Украины с Западом. В частности, это касается и вопроса безвизового режима.